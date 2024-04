River, a la carga por el regreso de un campeón del mundo al fútbol argentino

El Millo planea dar el golpe en el mercado de pases con el fichaje de Germán Pezzella. Ya hubo una reunión en España.

En River no hay tiempo para lamentos tras la eliminación de la Copa de la Liga y para pelear la Copa Libertadores buscarán jerarquizar el plantel con la vuelta del defensor campeón del mundo Germán Pezzella, quien renovó contrato con Real Betis pero con una cláusula de salida baja.

Si bien queda un largo camino por recorrer para el Millonario en el certamen continental, lo cierto es que su gran arranque con dos triunfos en igual cantidad de presentaciones, lo posicionaron como uno de los favoritos a avanzar de fase y por ello, ya piensa la directiva en reforzarse de la mejor manera.

El defensor central, que supo conocer la gloria mundialista en la Copa del Mundo de Qatar 2022 con la Selección argentina, renovó su contrato con Betis de España hasta 2026 pero bajó su cláusula de rescisión de 50 millones de euros a cuatro millones.

Si bien esta cifra es alta para el mercado argentino, al buen pasar económico que tiene la entidad de Núñez no le resultaría difícil abonar el monto de salida.

Lo cierto es que Leonardo Ponzio, integrante de la dirección deportiva riverplatense, viajó a España hace algunos días y compartió un asado con el zaguero de 32 años, que es capitán y figura del conjunto sevillano, y su representante Darío Bombini (el mismo que tenía él).

Esta reunión sirvió para un primer acercamiento con la mira en su retorno a Núñez a mitad de año, luego de su participación en la Copa América en junio, según informó el sitio TyC Sports.

La idea del defensor junto a su familia sería la de regresar a la Argentina e incluso, en la reunión con Ponzio, el presidente Jorge Brito dijo presente mediante una videollamada y le habría expresado algo como lo siguiente: "Tenés mi número, cuando te decidas a volver a River me llamás, el resto es un trámite".

Por su parte, hace un tiempo, Pezzella habló sobre un posible retorno al club que lo vio nacer en una entrevista con La Nación: “No me gusta prometer fechas, años y todo eso porque en el fútbol manda la dinámica, pero ojalá tenga la posibilidad de tener otra etapa en River".

“Pero River es mucho más grande que yo, esto no se trata de levantar la mano y decir ‘che, voy a volver a River’. No. Acá se cuestión de que yo le pueda aportar algo positivo al club, y que el club me necesite. En mi cabeza está volver, si se me permite, y no para ir a saludar a la gente, sino ir para competir, porque es lo que pide la grandeza del club. El tiempo lo decidirá. Yo crecí y me forme en River. Ojalá suceda”, sentenció.

En el club, Pezzella ganó cinco títulos: el Torneo Final 2014 y la Copa Campeonato (con tanto suyo ante San Lorenzo), la Copa Sudamericana 2014 (otro festejo propio, ante Atlético Nacional), la Recopa 2014 y la Libertadores 2015. En esta última no estuvo en las semifinales ni la final, ya que Betis lo compró antes por €2.500.000.