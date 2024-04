"Vengo de una familia de escasos recursos y la Universidad Pública me dio todo"

El intendente de Monte Quemado, Felipe Cisneros, contó en Radio Panorama su emotiva historia de superación, gracias a la Universidad Pública.

“Vengo de una familia de escasos recursos, hoy una familia de clase ascendente. Estoy muy orgulloso de haber transitado la educación superior y ser intendente de mi ciudad”, comenzó contando en Radio Panorama el intendente de Monte Quemado Felipe Cisneros.

El jefe comunal es Ingeniero Forestal, graduado en la casa de altos estudios. Se vino a la Capital en el año 2004 con todas las expectativas y esperanzas. Logró su sueño luego de muchos años de esfuerzo y sacrificio. “Me fui a estudiar en el 2004 a Santiago en la Unse, en una carrera técnica, con expectativas y esperanzas de mi familia. Mi papá ha sido un hachero, trabajador golondrina, y mi madre también trabajó con mucho sacrificio para enviarnos a la Universidad”, explicó Cisneros en El Dueño de la Tarde.

Con los años, la Unse se convirtió en una segunda casa para el ingeniero forestal. Concretó actividades extracurriculares que, por su condición económica, no las podía lograr. “La Universidad se ha convertido en mi casa, me ha cobijado, vengo de una familia de escasos recursos y la Universidad nos ha dado todas las oportunidades: una formación integral, el desarrollo de las personas, me ha dado la oportunidad de estudiar idiomas, hacer deportes, viajar, conocer lugares. Esa grandeza que tiene la educación superior y la educación pública, es de lo que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos”, sentenció.

Por parte, el intendente de Monte Quemado llamó a defender la educación pública en detrimento de las políticas de ajuste que impulsa el Gobierno de Javier Milei. “Necesitamos que las políticas de educación superior mejoren. Cuando sales de tu pueblo, vas en busca de tus sueños, y cuando vas a la universidad quieres cumplir esos anhelos para después poder ayudar a tu familia. Tenemos que reivindicar todos esos valores. La educación ha transformado nuestro país y lo que duele es ver cómo la educación está siendo golpeada pro este ajuste brutal. Tenemos que defenderla”, puntualizó.