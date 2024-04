El gobierno confirmó qué pasará con el presupuesto para los deportistas olímpicos

"El dinero que necesitamos lo vamos a tener", afirmó Garro, subsecretario de Deportes de la Nación.

Julio Garro, subsecretario de Deportes de la Nación, afirmó que los deportistas olímpicos tendrán el dinero que necesitan para París 2024 pese a que destacó que el organismo continúa "con el mismo presupuesto que el año pasado", mientras que aseguró que cuando asumieron "no había agua caliente en el CENARD" para los atletas.

"Nos encontramos con un escenario en donde todo es un gran atraso. No había agua caliente para los deportistas en el CENARD. Hay muchas cosas para solucionar: obras abandonadas, infraestructuras viejas, faltas de insumos...", detalló Garro en declaraciones al programa "Todo en Off", conducido por Ramón Indart por Radio Splendid AM 990.

Y agregó: "Hay que tomar el compromiso de, con los empleados que hay, solucionar lo que podamos. Hay muchos deportistas clasificados que ya están en París hace meses y tienen cubierto pasajes y hotelería".

"Estamos tratando de acomodar el tema becas. Hoy se cobran las de marzo y presentamos las de abril para llegar bien ordenados con eso. Hubo dos meses de transición y nos costó poner en marcha esa rueda. Nuestra prioridad es esa", continuó el ex intendente de La Plata.

En esa línea, remarcó: "Estamos con el mismo presupuesto que el año pasado, en un año olímpico. El dinero que necesitamos para los deportistas olímpicos lo vamos a tener. Hablo con (Daniel) Scioli. Es un tipo muy laburador, que da las peleas que tiene que dar. Ojalá que le vaya bien".

Además, defendió la designación del ex candidato presidencial como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes: "No es casta. En un Gobierno necesitas gente con experiencia, que marque el camino", opinó.

Por último, Garro se refirió a la llegada de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) a la Argentina: "Me parece que uno de los errores es hablar de la privatización de un club. Son los socios que avanzan. Soy un convencido de que esto va a empezar por los clubes más chicos. Si hay privados que aportan, ¿Por qué no buscar una figura jurídica?".

"Es un camino que hay que transitar. Nada se hace de un día para el otro. Todos los clubes en Europa y casi todo el mundo tuvieron un proceso para abrirse a recibir capitales privados. Hoy está casi todo privatizado. En Argentina, por ahora, no sucederá", añadió.

En ese sentido, cerró: "No hay ninguna Asociación, Confederación o Federación que pueda prohibir los aportes privados. El DNU está por encima de la AFA".