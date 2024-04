Crisis económica y comercio santiagueño: el análisis en Libertad de Opinión

Natalia Auat, Andrónico Suárez, Hugo Azar y Héctor Salvatierra, analizaron los distintos rubros de la economía en este contexto que vive el país.

Los distintos rubros de la economía están siendo atravesados por los nuevos hábitos de consumo. En un contexto particular que vive la economía a más de tres meses de la asunción de Javier Milei, en Libertad de Opinión fueron invitados Natalia Auat (del rubro carnicerías), Andrónico Suárez (alimentos), Hugo Azar (textiles) y Héctor Salvatierra (inmobiliaria). Ellos analizaron las nuevas variables a las que se enfrenta el consumidor y el comerciante.

Natalia Auat

Natalia Auat: carnicería

El referente común sería “la cosa está complicada” independientemente en el rubro que cada uno se desempeña. Estamos ante un nuevo contexto, estudiando en qué consisten los hábitos de consumo porque todos ellos cambian. Eso hace que el comerciante tenga que adecuarse. Hasta las estrategias de venta hay que cambiar, y cada uno analizar cómo maniobrar para mantenerse. En nuestro rubro, es proponerle al cliente la posibilidad de adecuarnos en los precios y no disminuir la calidad. Hablamos con los clientes que tenemos; si antes te compraban para toda la semana, ahora eso no se hace. Los hábitos de consume han cambiado, y nos adecuamos para no disminuir el volumen de venta.

Andrónico Suárez

Andrónico Suárez: alimentos

Vivimos un momento de incertidumbre porque un error de compra, puede traer complicaciones. Nos vamos dando cuenta que hay productos que aumentan, y hay que adaptar los nuevos hábitos de consumo.

Hugo Azar

Hugo Azar: textiles

Es notable el cambio de paradigma de cualquier actividad pyme comercial, de pasar de décadas de un sistema inflacionario a pasar de un sistema sin inflación. Cambia hasta la metodología de trabajo, hay que tener buen servicio, buena atención y generar atracción para el cliente. Deplegar todo el ingenio para mantener las ventas.

Héctor Salvatierra

Héctor Salvatierra: inmobiliaria

En materia inmobiliaria hay complicaciones. En los últimos años en Santiago resistíamos la dolarización del metro cuadrada, hemos visto que la mayoría de los inversores, venían siempre del dólar, que ha sido la moneda dura para ahorrar y adquirir una propiedad. Ahora la plaza está ante un panorama complicado. Se mantienen los valores en dólares que el mercado no convalidó, y estamos tratando de mover el mercado con un dólar que no está puesto en los valores nominales.