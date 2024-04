Sofía Gala apareció en público junto a su nuevo novio y se mostró enamoradísima

La hija de Moria Casán asistió a un importante evento junto a su nueva pareja y generó furor.

Desde que comenzó como actriz, Sofía Gala demostró su talento en cada una de las ficciones en las que apareció, pero también su vida privada genera intriga entre los fanáticos que la siguen desde muy chica.

Durante el estreno de la película Bajo Naranja, en donde es una de las protagonistas, Sofía decidió ir junto a su nueva pareja Fermín Martínez, quien es un músico y cantante de las bandas The Nudes y Vacaciones en Outland.

La hija de La One apareció en el BAFICI mientras lucía un vestido negro y ajustado con los hombros al descubierto y un cabello pelirrojo con ondas que resaltaron sus labios también pintados de rojo.

La artista de 37 años caminó de la mano con su novio, el cual también decidió vestirse de negro y mantener un perfil bajo y mucha seriedad, lo cual generó más interés entre sus fanáticos.

El músico acompañó a su novia en la avant premiere de su nueva película, la cual protagoniza junto a actrices y actores destacados como Vera Spinetta, Michael Taylor, Gianluca Zonzin, Bel Gatti y Kevin Johansen.

“Como que ya no me acuerdo de la vida antes de él, que es algo que me suele pasar con la gente que amo y con la gente que quiero tener cerca. Como que la linealidad del tiempo y el espacio es una concepción humana, y te encontrás con otros seres y no hay ni fechas ni tiempo ni nada, solo vida, compartir y crecer con el otro", había comentado.