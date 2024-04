"Tomar dos o tres casos de curros en universidades es una generalización injusta"

Así lo consideró en Radio Panorama el contador Víctor Moriñigo, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, a propósito del reclamo masivo que tuvo lugar ayer en todo el país en defensa de la universidad pública.

Durante un contacto con Radio Panorama, el contador Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, se refirió a la intención del Gobierno Nacional de desfinanciar la educación pública, hecho que generó una multitudinaria respuesta en todo el país, con marchas de protesta que hicieron posar los ojos del mundo en Argentina.

Moriñigo indicó que el próximo martes habrá una nueva reunión entre representantes de las universidades del país y el Ejecutivo Nacional. En tal sentido, señaló el deseo de que el presidente Javier Milei "reflexione y nos sentemos a charlar, pero cambiando las formas de comunicar, donde en privado te atienden y en redes sociales te maltratan y te destratan".

"Hay que comprender que el que piensa distinto no es tu enemigo, nosotros vamos a ir con ganas de encontrar una solución, sabemos que el Estado está quebrado, pero queremos desarticular esa idea de que todo lo que se hace desde el Estado está mal", explicó.

Moriñigo fue consultado además por las acusaciones de "curros" y la mentada "caja de la política", argumentos que esgrimen desde Nación para fundamentar el desfinanciamiento.

"El 93% que recibimos se utiliza para pagar sueldos y el resto para pagar impuestos y tarifas, no queda mucho lugar para la corrupción. Agarrar dos o tres casos, es una generalización injusta para el resto de las universidades del país. No se puede acusar a todo el sistema porque no todos somos lo mismo", enfatizó Moriñigo.