Olímpico buscará confirmar su levantada ante Obras Basket

El Negro recibe al Tachero esta noche desde las 22 en el estadio Vicente Rosales.

Historial: Se enfrentaron en 38 oportunidades en La Liga Nacional, con 21 triunfos para Olímpico y 17 para Obras. El primer cruce durante la temporada 2023/24 fue para el Negro, en el Templo del Rock, por 86-54.

Los de Leonardo Gutiérrez intentarán en el Vicente Rosales encadenar una nueva victoria luego del claro triunfo ante La Unión Formosa 97 a 59, con 19 puntos de Nicolás Romano. Olímpico tiene un récord de 22 partidos ganados y 9 perdidos.

Por su parte, la visita llega a La Banda con cinco triunfos en fila luego de dar cuenta de La Unión 97 a 90, con 28 unidades de Andre Spight. El tachero está quinto con 18 triunfos y 11 derrotas.

Parte médico: Olímpico no podrá contar todavía con el alero Patricio Tabárez que se recupera de un desgarro en el bíceps femoral y esperará hasta último momento la evolución de Tomás Zanzottera que se torció el tobillo en el último partido ante La Unión de Formosa.

Declaraciones

Leonardo Gutiérrez: "Obras Es un equipo durísimo, tendremos que tener a todos con mucha actividad defensiva, y cabeza en ataque, pasándose el balón sin forzar lanzamientos, todos recursos que nos llevaron a ser segundos en la liga, cuando no generamos estas situaciones no sacamos ventajas, todo esto lo hemos trabajado bastante y por suerte se vio reflejado ante La Unión. Sabemos que no nos tenemos que quedar con esto y seguir mejorando".

Jonathan Machuca: "Un rival fuerte que llega con varios partidos ganados, esperemos estar enfocados como contra La Unión y sumar un nuevo triunfo en casa".

El número: Olímpico tiene un balance de 84.0 unidades en ofensiva, mientras que en el otro costado recibe 75.6 tantos. Obras Basket, por su parte, tiene un registro de ataque de 84.9 puntos por partido, mientras que en defensa ostenta una marca de 84.6 unidades.

Los mejores exponentes de Olímpico lo numérico son Nicolás Romano (14.1 puntos y 5.2 rebotes), Patricio Tabárez (12.3 puntos y 5.1 rebotes) y Alex Negrete (11.3 puntos y 4.3 rebotes).

En Obras, los más destacados de la temporada hasta ahora son Andre Spight (18.2 puntos, 3.7 rebotes y 3.6 asistencias), Pedro Barral (13.1 puntos, 2.9 rebotes y 4.6 asistencias) y Franco Smaniotti (11.3 puntos y 4.5 rebotes).