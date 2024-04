Javier Milei: “Vamos a garantizar los fondos para las universidades”

“Vamos a auditar cómo se utilizan”, aseguró el Presidente que utilizó sus redes sociales para expresarse luego de la movilización que se realizó en defensa de la educación pública.

El presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para expresarse sobre la multitudinaria movilización que se realizó en Plaza de Mayo en reclamo de más fondos para las universidades públicas. En su texto confirmó que se garantizará el presupuesto para el funcionamientos de las casas de estudio, pero denunció una utilización política del reclamo.

Con el título “Causas nobles. Motivos oscuros”, el mandatario publicó un texto en sus redes sociales en el que denunció que en la movilización de ayer “vimos cómo, una vez más, aquellos que pretenden seguir viviendo a expensas de los argentinos se montaron sobre una mentira para promover sus intereses. Al margen de la discusión acerca de cuál modelo de educación superior es deseable para un país en el que seis de cada diez chicos menores de 14 años son pobres, los mismos vivos de siempre utilizaron el escudo de una causa que suena noble para defender sus intereses de casta”.

Te recomendamos: La primera reacción de Javier Milei tras la marcha universitaria: "Lágrimas de zurdos"

“En ningún momento el gobierno nacional insinuó la intención de cerrar las universidades nacionales. Lejos de eso, ya el día anterior a la manifestación de ayer estaban hechos los giros de recursos para los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales. Pero como la clase política no deja pasar ninguna oportunidad para defender sus privilegios, montaron sobre una consigna justa un acto netamente político de oposición al gobierno”, agregó.

En ese sentido, apuntó contra dirigentes del peronismo, el radicalismo y gremiales: “Ayer vimos las mismas caras de siempre de aquellos que quieren que la Argentina no cambie para defender sus privilegios”. Además, los acusó de no defender la educación, si no que “defienden sus privilegios y utilizan a la sociedad para hacerlo. Lo hicieron con Aerolíneas, lo hicieron con los jubilados cuando se robaron los fondos de las AFJP, lo hicieron con YPF, lo hacen con la obra pública. Así opera la casta. Se montan sobre una bandera justa para despojar a los argentinos”.

Milei Twitter

“La diferencia ahora es que la mayoría de los argentinos eligieron un Presidente para terminar con los privilegios de los políticos. No vamos a ser cómplices del negocio que algunos hacen con la universidad pública. Vamos a garantizar los fondos para el funcionamiento de las universidades y vamos a auditar cómo se utilizan esos fondos. Porque ese dinero surge del esfuerzo que hacen la mayoría de los argentinos que viven debajo de la línea de la pobreza y no puede ni debe ser utilizado para engordar los bolsillos de algunos que han hecho un negocio de la educación pública. Lejos de doblegarnos, cada vez que todos esos dirigentes, que son la cara del fracaso argentino, se juntan detrás de una bandera, lo único que hacen es reafirmar nuestra convicción de que estamos dando las batallas para las que nos eligieron la mayoría de los argentinos”, concluyó.

Este martes, casi un millón de estudiantes y docentes se movilizaron este martes 23 de abril al centro porteño en defensa de la educación pública y en reclamo por el recorte del presupuesto universitario que está llevando a cabo el Gobierno de Javier Milei. La protesta sumó apoyo de distintos sectores de la política y del ámbito sindical, y tuvo su réplica en varios puntos del país.

El reclamo por la falta de recursos para las 36 universidades nacionales puso el grito en el cielo y movilizó alrededor de 800.000 personas solo en la Ciudad de Buenos Aires -según cálculos de la UBA-.