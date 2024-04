Este jueves se reunirá la Comisión Bicameral para empezar a tratar los DNU de Javier Milei

A partir de las 13 horas, empezará el debate en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, donde se tratarán dos decretos de Milei y 20 de objeto cumplido de la gestión de Alberto Fernández.

Este jueves, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo empezará a tratar dos decretos promulgados a lo largo de los primeros meses de gobierno del presidente Javier Milei y más de 60 de la gestión del exmandatario Alberto Fernández. La reunión que empezará a las 13:00 será la primera de la Comisión después dos semanas. En el encuentro anterior, habían emitido dictamen sobre 20 decretos de entre 2019 y 2021, durante las presidencias de Mauricio Macri y Fernández. Entre los 11 DNU de Macri figuraban el llamado a licitación del Gasoducto Néstor Kirchner, restricciones cambiarias, prórrogas de Presupuesto Nacional, modificación del Programa Nacional de Testigos, temas de deuda pública, entre otros. Mientras que entre los 9 del Fernández se encontraban la intervención a Vicentin y su posterior derogación, derechos de exportaciones del Mercosur, prórroga de la Emergencia Sanitaria y bonos salariales al sector público. De todas formas, varios legisladores reclamaron por el momento en el que se están llevando a cabo estos debates. El diputado Nicolás Massot mocionó que la Bicameral se reuniera las veces que fueran necesarias durante la semana para acelerar el proceso de estudio a los DNU previos a la llegada de Milei a la Casa Rosada. En ese sentido, la senadora del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) señaló que la comisión estaba "haciendo que trabajaba" al tratarse de decretos que ya tienen objeto cumplido: "Los que afectan a la gente no los estamos tratando. Esto ya no es algo partidario porque hay de Macri, Alberto y Milei". Uno de los decretos que se debatirá mañana será el 21/23, por el cual el Gobierno nacional modificó la Ley N°18.777 que regula las funciones en la Procuración del Tesoro de la Nación y sus requisitos para acceder al cargo. La normativa, previa al cambio, establecía un rango etario "no menor de treinta ni mayor de setenta años". Para la Procuración del Tesoro el oficialismo designó a Rodolfo Barra, que tenía 75, en ese momento. De esta manera, el Ejecutivo eliminó el requisito.