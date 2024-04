Evangelina Anderson se animó a un radical cambio de look: “A ver si mi hija me reconoce”

La modelo lució un look completamente diferente y sorprendió hasta a sus propias nenas.

Con cada foto que sube a sus redes, Evangelina Anderson provoca una revolución entre sus seguidores. Allí, la jurado de Los 8 escalones muestra desde sus looks para el programa y sus diferentes trabajos, a intimidades de su vida en familia junto a su esposo Martín Demichelis y sus hijos Bastian, Emma y Lola.

En esta oportunidad, la modelo se animó a un jugado cambio de look y fue por una de las tendencias de la temporada. Para ello, dejó atrás el rubio con el que se la reconoció a lo largo de su carrera y optó por un morocho con algunos claros. “¿Quieren ver cómo me quedó?”, se preguntó enseñando algunos mechones que se verían oscurecidos. Y luego se mostró con el trabajo ya realizado: un vestuario animal print, el cabello oscuro con algunos reflejos más claros y una frase sin discusiones: “Bye blonde” (en inglés, “adiós rubia”).

Fue tal el cambio que una de sus hijas casi no la reconoce, tal como se desprende de un video que compartió la propia Eva en sus historias. Allí se filmó cuando iba a retirar del colegio a su hija menor, Emma, y a una amiga, y de paso sorprenderlas con su nuevo look. “Emma no me vio, no sabe que me oscurecí el pelo. Vamos a ver si me reconoce”, relató con picardía, mientras se acercaba a la institución.

Entonces, giró la cámara hacia donde estaban las niñas. Al verla, su hija se acercó corriendo hasta que de repente se frena, chequea que efectivamente se trate de su madre, y le pregunta entre sorprendida e incrédula. ”¿Te teñiste el pelo? Parecés otra chica”, le dijo la niña conocida como Abrojito, también una celebridad en las redes, que finalmente dio su veredicto. “Me encanta”, sentenció, para alivio de la jurado.