Lacalle Pou en Argentina: "Se puso de moda hablar de libertad, ojalá que no pase"

El presidente Luis Lacalle Pou aseguró que "ahora se puso de moda hablar de libertad, ojalá que no pase", al participar de la Cena Anual de la Libertad en Argentina, en una velada compartida con su par Javier Milei y cientos de empresarios y políticos. Lacalle Pou sumó además su reclamo por "salir del corsé del Mercosur", durante el tradicional evento anual que organiza Fundación Libertad, donde también estuvieron presentes los expresidentes de Argentina, Mauricio Macri; de España, José María Aznar; y de Bolivia, Jorge Quiroga; así como el exministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes. En el comienzo de su exposición, el mandatario contó que estuvo cerca de no presentarse. “Me quedan 311 días y dije ‘no tengo tiempo’. Pero después me acordé que esta fundación me dio voz cuando nadie me daba voz. Me permitió reafirmar algunos conceptos y aprender. Es un gusto estar hoy acá”, expresó. Sobre este concepto, ahondó: “La Fundación Libertad en su momento hizo como decía mi madre. Una verdad dicha antes de tiempo se convierte en una herejía. Hay que elegir si ser un hereje y luchar por la verdad o sumarse a la corriente. La Fundación Libertad decidió, con sus valores y principios, ser herejes. Y está alumbrando esa libertad en varios países de América”.