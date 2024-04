Amy Adams protagonizará el drama "At the Sea"

Amy Adams ha firmado para protagonizar la nueva película dramática de Kornél Mundruczó.

The Hollywood Reporter informa que Amy Adams ha firmado para protagonizar la nueva película dramática de Kornél Mundruczó titulada 'At the Sea'. El director de 'Fragmentos de una mujer' se hará cargo de este proyecto que comenzará a filmarse este próximo mes de junio en Boston.

La película sigue la vida de Laura (Adams) después de una larga rehabilitación, mientras regresa con su familia a su casa de vacaciones en la playa, donde tiene que reajustarse a la complicada vida que dejó atrás. Ahora se ve obligada a afrontar el siguiente capítulo de su vida sin la carrera que le dio fama, fortuna y, lo más importante, identidad.

La cinta estará basada en un guion original de Kata Wéber, con Mundruczó produciendo junto a Alexander Rodnyansky, Stuart Manashil, Aaron Ryder, Andrew Swett, Alex Lebovici, Jon Oakes, Viktória Petrányi, Zsofi Oblath y Rachel Rubin. Por su parte Paul J. Diaz, Maria Breese, Lee Broda, Jeff Rice y Michael Kupisk serán los productores ejecutivos.

Amy Adams

Adams viene de protagonizar 'Desencantada: Vuelve Giselle', secuela de la cinta de Disney de 2007. Próximamente la veremos en la comedia de terror, 'Nightbitch', cuyo estreno llegará en diciembre de 2024. Además, protagonizará la futura adaptación de 'Klara y el sol' que dirigirá Taika Waititi.