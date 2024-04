"Lo más difícil de la Ley Bases es la reforma laboral, allí se traba todo"

Así lo consideró el licenciado Osvaldo Granados en su columna diaria que se emite por Radio Panorama.

Este jueves, el especialista en economía Osvaldo Granados, analizó para Radio Panorama algunos aspectos de la siempre volátil actualidad argentina.

En primer término, se refirió a las palabras que el presidente Javier Milei dijo durante la cena de la Fundación Libertad, frente a un auditorio que estaba integrado entre otros por Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Luis Lacalle Pou y José María Aznar, entre otros.

Granados destacó que "lo único que le interesa a Milei es la economía" al destacar que nuevamente enumeró algunos aspectos de la gestiones anteriores a quienes definió como "un gobierno de chorros".

"Nunca escuché que un presidente diga que la economía va a subir como el pedo de un buzo, es inédito", confesó el especialista al tiempo que remarcó el destrato del jefe de Estado para con el economista Carlos Melconian, que se retiró ofuscado del lugar.

"También Lacalle Pou estaba algo enojado, dijo que había que ser 'duro con las ideas y suave con las personas' pero claro, él recibió algo diferente a Milei, a quien le dejaron un déficit impresionante, con tarifas y dólar atrasados y con la emisión en los últimos meses más de dos billones de pesos para poder ganar una elección. Pero claro, los últimos cuatro presidentes de Uruguay fueron moderados", consideró.

Por otra parte, indicó que la intención del Gobierno Nacional es "auditar a todos". para saber "en que se está gastando la plata".

En otro tramo de su columna se refirió al debate por la Ley Bases. "La reforma laboral es tema de pelea entre el radicalismo y el peronismo. El radicalismo quiere ser más duro con la CGT y eliminarle la cuota sindical, mientras que el peronismo, con Pichetto, adelantó que no lo va a votar. No pudieron ni Alfonsín y De la Rúa con la reforma laboral, y acá tampoco parece salir. Es increíble, no sé que pasa en el medio. Quizás lo más difícil de la ley bases es la ley laboral, evidentemente allí se traba todo".

Finalmente se refirió a un malestar en el kirchnerismo, que "tenía preparado aprovechando la marcha ir al Congreso, lograr el quórum y lograr primero el presupuesto para las universidades, restituir el fondo de incentivo docente y actualizar las jubilaciones. Hubo bronca porque no se logró el quórum. Estas cosas que querían aprobar le hubiesen cambiado el esquema económico al gobierno. Todo estaba preparado, pero falló".