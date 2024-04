Melconian le contestó con ironía a Milei por imitarlo

El economista le respondió al Presidente por su chicana en la gala anual de la Fundación Libertad y advirtió por la inflación.

El economista Carlos Melconian le contestó con ironía al presidente Javier Milei por su imitación en la gala anual de la Fundación Libertad y lanzó una llamativa advertencia sobre la inflación en los próximos meses.

“Me gusta más cómo me imita (Ariel) Tarico, le sale mejor. Con un poco más de práctica le va a salir”, señaló el economista, quien se tomó de buena manera la chicana. El jefe de Estado rememoró las declaraciones de Melconian durante la campaña, en la que aseguraba que no había divisas para dolarizar con una metáfora sobre “los fideos y el tuco”.

Ante las versiones que deslizaban que el economista se había ido de la gala de la Fundación Libertad por el comentario del Presidente, explicó: “Recién cuando me fui empezó a hablar. Si no hubiera tenido un compromiso, estaba estoicamente sentado ahí”.

A su vez, ratificó su metáfora sobre “los fideos y el tuco” y se amparó en un informe presentado por el Banco Central en Washington: “Lo más importante es que sigue sin haber fideos y tuco, lo que presentó el BCRA muestra que todavía no hay ninguna de las dos cosas. Al final la realidad termina dándome la razón. No hay fideos, no hay tuco y vamos a un escenario de bimonetariedad”.

“Si tuviésemos que hacer alguna referencia monetaria o de reservas, vemos que el equipo económico habla de competencia de monedas y de bimonetariedad. No es solo lo que pregonábamos nosotros, sino que era la bandera de la actual ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) y de la mitad de la gente que votó a Milei”, agregó.

En esa misma línea, Melconian dijo que “si la economía argentina estuviera dolarizada ordenadamente a través de un programa como el de Emilio Ocampo” reconocería que se equivocó, pero aseguró que el país todavía está “con el control de cambio massista”.

Por otra parte, quien fuera el candidato a ministro de Economía de Patricia Bullrich en las pasadas elecciones se refirió al análisis que hizo Javier Milei de sus primeros cuatro meses de gestión y lanzó una fuerte advertencia sobre el rumbo de la inflación.

“La inflación no se está desplomando. Este gobierno subió primero la inflación y ahora está cayendo. Hay que ir con determinación contra la tasa de inflación. Si este gobierno tiene la determinación y convicción de ir contra la tasa de inflación, yo eso lo apoyo”, señaló Melconian.

El economista dijo que “arreglar la inflación significa llevarla a un dígito anual” y remarcó que “eso va a cortar y va a tardar en el tiempo”. En paralelo, explicó que “simultáneamente a la baja de la inflación macroeconómica, es importante que sus componentes se vayan emparejando”.

En esa línea, detalló: “Hay una inflación promedio en el orden del 3000% en el acumulado de los últimos cinco años, pero tenés salarios a 1000% y otros precios a 4000%. Salarios, jubilaciones y todos los precios regulados están muy bajos”.

“Éxito en la inflación no es solo bajarla, sino que se vaya corrigiendo y es una tarea complicada. Si los precios de abajo corrigen, tienen que bajar mucho los precios de arriba para que simultáneamente la tasa de inflación baje. Si los precios de abajo se van licuando, va a ser más difícil recomponer ese cuadro”, señaló.

Melconian también contradijo al Presidente en sus declaraciones sobre el rumbo de la economía. El economista dijo que “la economía se está desplomando virtualmente” y explicó que si la economía crece “vamos a entrar en la senda de la recuperación, que es volver al PBI del 2011″. “La palabra crecimiento va a ser para después de las elecciones intermedias, lo que pase antes será recuperación y estabilización”, agregó.

El economista volvió a remarcar que el Gobierno “no tiene programa económico” y aseguró que “aún creyendo en los mercados libres, los planes sanguinariamente ortodoxos en la Argentina fracasaron”.