Yanina Latorre sufrió una grave lesión ósea y generó preocupación: “Lloré toda la noche de dolor”

La panelista no estuvo presente en “LAM” ni en el programa de radio que conduce. En sus redes sociales, explicó qué fue lo que le ocurrió.

Yanina Latorre no está pasando por su mejor momento. La panelista se ausentó a LAM (América) este miércoles y al programa que conduce en El Observador (FM 107.9), donde el día anterior contó que estaba con un fuerte dolor en el coxis que le molestaba mucho al estar sentada.

Un día después, la esposa de Diego Latorre contó en sus historias de Instagram qué fue lo que le pasó. “Pasé una noche y una mañana de mier... Estoy por hacerme unos estudios. Los que me escuchan en la radio saben que ayer me dolía el coxis, grave el dolor. No pasé una buena noche y creo que es una lesión”, comenzó diciendo.

Respecto a los dolores que la aquejan, comentó sus sensaciones: “Voy a intentar moverme mientras espero los resultados de mis estudios a ver qué tengo, y para saber si puedo trabajar. Estoy desesperada, estoy sentada con almohadones, anoche no dormí y lloré toda la noche del dolor”.

“Pudo haber sido una lesión de pádel”, pensó. Sobre su cuadro, añadió: “Mi carita... demacrada. Estuve todo el día haciéndome estudios. Tengo una lesión en el coxis y el sacro inflamado. No me caí ni me golpeé, creemos con los médicos que me habrá dado un tirón jugando al pádel”.

Por último, cerró: “No se lo deseo a nadie, llevo dos días enloquecida. Ahora, gracias a Dios, con el diagnostico, el tratamiento de medicación y el hielo, empezó a ceder el dolor. No me podía sentar, no pude dormir, estuve toda la noche en vela. Tengo que hacer reposo y medicación”.

En diálogo con TN Show, la panelista del programa de Ángel de Brito dio más detalles sobre su estado actual. “Tengo una lesión en el coxis, en el sacro y un cartílago inflamado”, dijo.

Y concluyó: “Ayer creí que me moría del dolor, literal. No podía pensar con claridad, ahora estoy remedicada y empiezo el osteópata la semana que viene. Se arregla con una maniobra”.