La Feria del Libro cuestionó la visita de Javier Milei y dijo que no podrá garantizar su seguridad: “No hay plata”

En la previa del discurso de Liliana Heker en la Feria del Libro, Alejandro Vaccaro se refirió directamente al presidente de la Nación.

El presidente de la Fundación El Libro, Alejandro Vaccaro, apuntó fuerte contra Javier Milei en su discurso en el marco de la 48° edición de la Feria Internacional del Libro. Además, respaldó a ''la Universidad Pública Gratuita e Inclusiva''. Aseguró que, "concurrir a la Feria, este año, representa un acto de rebeldía y de resistencia. Como nunca este espacio plural, activo, será el eje central alrededor del cual girará el repudio de todas las fuerzas culturales a las políticas devastadoras que propone este gobierno". Además, explicó que luego de ''despreciar'' a la Feria, la participación de Milei no puede ser afrontada: ''Señor presidente, se lo digo con una mano en el corazón. No hay plata''. ''Las medidas que se han tratado de implementar son ataques al corazón de la cultura por eso expresamos con todas nuestras fuerzas y decimos: no al cierre del Fondo Nacional de las Artes, no al cierre del Instituto Nacional del Teatro, no al desguace del Instituto Nacional de Cine INCAA, no a la derogación de la ley número 25542 de Defensa de la Actividad Librera, no a la negativa a comprar algo más de 14 millones de manuales escolares por parte del Ministerio de Capital Humano, que iban a ser entregados a las escuelas públicas, con el pueril y risueño si no fuera trágico, argumento: 'porque no hay tiempo''', completó.