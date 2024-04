La actriz Sydney Sweeney pidió perdón por el motivo más insólito

El mensaje llega tras haber sido criticado por la productora de Hollywood Carol Baum.

Sydney Sweeney se ha convertido en una de las grandes promesas de la televisión y el cine estadounidense, desde Euphoria, The White Lotus o The Voyeurs. La joven de 26 años es una de las actrices más cotizadas a día de hoy.

Sin embargo, no esta exenta de críticas e inesperados ataques, tal es el caso de la productora de Hollywood Carol Baum, responsable de películas como El padre de la novia; quien durante la proyección de otra de sus películas, Dead Ringers (1988), no dudó en criticar a Sweeney asegurando que no comprendía cómo continuaba trabajando. "No es guapa, no sabe actuar", afirmó.

Ante las críticas, Sweeney guardó silencio, pero los comentarios en contra de Baum -que además da clase en la USC School of Cinematic Arts- por parte de la industria no se hicieron esperar, tachando a la productora de "sexista". La productora, de 81 años, pidió disculpas y aseguró arrepentirse de sus comentarios.

Las respuesta de Sydney Sweeney a las críticas

No obstante, Sweeney sí quiso "decir" algo al respecto. La actriz compartió algunas imágenes disfrutando de unas idílicas vacaciones en México, y entre las instantáneas, una en la que se puede ver a la protagonista de Anyone but you con un buzo en la que se puede leer: "Perdón por tener grandes tetas y opiniones correctas".

La declaración de intenciones de Sweeney llega tras responder a Baum a través de su representante, afirmando que era muy "triste" que la productora decidiese "atacar a otra mujer". "Si eso es lo que ha aprendido tras décadas en la industria y siente que es lo apropiado para enseñar a sus alumnos, deja bastante que desear".

Sus compañeros, además de la profesor de interpretación de Sweeney, Scott Sedita, han defendido a la actriz, asegurando que siempre ha sido muy "seria" en su trabajo.

