Tras más de 10 años, los Jonas Brothers regresaron a Argentina y generaron furor

La banda pop de hermanos, que creció como un fenómeno de Disney y marcó a toda una generación, demostró ser más que eso e hizo vibrar al Movistar Arena en su primera noche (de tres) en Buenos Aires.

Después de 10 años, no hay palabras para describir la emoción contenida. Llanto, gritos, euforia, la llegada de los Jonas Brothers causó todo tipo de sensaciones en sus fans. Desde las tardes junto al televisor viendo sus series hasta las imágenes de su primera visita en 2009, todos esos recuerdos se cruzaban por la mente y erizaban la piel de miles de personas minutos antes de que el show comenzara. Así, con un Movistar Arena casi colmado, Nick, Joe y Kevin aparecieron en escena con los puños en alto.

Debajo del escenario, el grito era ensordecedor. Entre las manos que se alzaban al cielo en busca de sus ídolos y los celulares que buscaban registrar el momento, otros, aun estando en el vallado, hacían videollamada con sus seres queridos para mostrarles lo que estaban a punto de vivir. Con ese panorama, el primero en recorrer el escenario fue Nick Jonas, quien lucía una llamativa campera verde con diseño militar. Al mismo tiempo, Joe, que resaltaba con un saco animal print se sumaba a la canción. Mientras, su hermano Kevin tocaba los primeros acordes de “Wings”, de su reciente disco The Album.

De esta manera, los hermanos daban inicio a la primera de tres noches únicas en Buenos Aires. Bajo la consigna del tour “Five Albums: One Night”, la boy band repasó su trayectoria, celebró sus 20 años de carrera y puso a bailar a todo un estadio con sus hits. Como extra, cada hermano tuvo su momento estelar, dando lugar a los éxitos que protagonizaron Nick y Joe en sus respectivos proyectos solistas.

La noche siguió con una noche “Celebrate”, “What a man gotta do”y “SOS”, con esta última, correspondiente a la película musical Jonas Brothers: La experiencia del concierto, los hermanos trasladaron al público al año 2007. En aquel entonces, la canción se volvió todo un hit y ayudó a la banda a instalarse en el plano internacional. Así lo demostró la gente, que no paró de cantar y saltar durante la canción.

Estaba claro que se trataba de una noche para el reencuentro, las revanchas y la nostalgia. Para algunos fue recordar viejas épocas y reavivar los recuerdos de 2009, 2010 o 2013 (fechas en las que Jonas Brothers visitó el país). Para otros fue tachar un sueño de su lista y asistir por primera vez a un show de la boy band de hermanos. De una u otra forma, la banda logró trasladar a cada joven a su infancia y adolescencia.

En ese sentido, los jóvenes también rememoraron clásicos de Camp Rock como “Introducing me” o “Play my music”. Como extra, también dejaron espacio para que cada uno se luciera. De esta manera, Nick sacó a relucir toda su impronta y carisma en “Jealous”. Mientras que Joe también tuvo su momento con “Cake by the Ocean”. A diferencia de su hermano, el joven del ‘medio’ explotó su sensualidad, provocando el griterio y la euforia por parte de los fanáticos. Para eso, dejó su saco, se quedó en musculosa y mostró sus brazos al tiempo que recorría todo el escenario.

Uno de los momentos más especiales de la noche se vivió durante “I believe”. Mientras Nick y Kevin comenzaban a interpretar el tema, Joe se acercó a un extremo del escenario. De esta manera, intercambiaba sensuales miradas con el público, le acercaron una bandera Argentina. Tras lanzarle una mirada cómplice a una fan, el artista caminó por todo el escenario con la celeste y blanca. Minutos después le acercó una bandera más para cada uno de sus hermanos.

El primero en recibirla fue Nick, quien la extendió con la idea de abrazar los colores. Luego fue el turno de Kevin. El músico no la tenía fácil, ya que mientras Joe intentaban anudársela en el cuello, a modo de capa, el artista seguía tocando la guitarra. El más comprometido fue Joe, quien se envolvió en el manto sagrado durante toda la canción.

Con un setlist de más de 60 canciones, los Jonas Brothers reunieron a un público juvenil. Atraídos por la música y el deseo de ver a sus ídolos, gente de países como Estados Unidos, Brasil y Colombia asistió a la primera de las tres noches. Con grandes hits, show y mucho carisma, los hermanos supieron lucirse como grupo, pero también dejaron lugar para las individualidades de cada uno, haciendo una noche más épica.