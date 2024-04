Emma Stone está harta de su nombre artístico: “Ya no puedo más”

La actriz adoptó su nombre artístico cuando se unió al sindicato de actores, pero ya no quiere saber nada.

Emma Stone está harta de usar su nombre artístico. La actriz, nacida Emily Jean Stone, adoptó su otro nombre cuando se unió al sindicato de actores -porque ya existía una actriz llamada como ella-, pero ahora quiere abandonarlo para ser nuevamente Emily.

Así lo confirmó en diálogo con The Hollywood Reporter, donde reveló que muchos colegas la llaman así: “Cuando los conozco, la gente con la que trabajo lo hace. Es solo porque mi nombre fue tomado por otra actriz en SAG. Luego me asusté hace un par de años. Por alguna razón, pensé: ‘Ya no puedo más. Solo llámame Emily’“.

Hace unos años, más precisamente en 2018, Stone contó que cuando era más joven amaba que la llamen Emma porque su Spice Girl favorita era Emma Bunton: “Quería que me llamaran Emma por Baby Spice y ¿adivinen qué? Ahora soy Emma”, dijo en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Además, recordó: “En segundo grado fui con la maestra el primer día y le pedí que me llamara Emma”. Lo que en su momento le pareció una gran idea, ahora ya no lo es. Por eso, la actriz de Pobres criaturas aclaró que si un fan la llamara Emily, “sería muy lindo”.

