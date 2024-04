Romario prepara su vuelta al fútbol en el América RJ del ascenso de Brasil

El campeón del mundo en Estados Unidos 1994 sueña con compartir campo de juego con su hijo.

El ex jugador de la selección brasileña Romario comenzó a entrenarse con el primer equipo del América RJ, club que preside y que está en la segunda división de Brasil, para cumplir el sueño de compartir campo de juego con su hijo.

Este jueves, el campeón del mundo en Estados Unidos 1994 completó su primera práctica con el plantel profesional del equipo carioca y en sus redes compartió imágenes de lo que fue la jornada. En la práctica, dio toques al balón, hizo un poco de carrera continua y probó a disparar al arco desde el punto del penal.

Con 58 años, el ex jugador del Barcelona de España se pone a punto para disputar el Campeonato Carioca de segunda división que arranca en mayo. "En cuanto al entrenamiento, estoy cansadísimo. Dentro de poco viene la camilla para recogerme. Creo que, en general, he podido correr un poco" declaró tras el entrenamiento.

“¿Las ventajas de ser futbolista y presidente al mismo tiempo? Todas. Juego cuando quiero y me voy cuando quiero. Si al entrenador no le gusta, lo despido. Si un jugador no me da la pelota, lo multo. Está todo resuelto” agregó el ex futbolista de Vasco da Gama, Flamengo y el PSV neerlandés, entre otros.