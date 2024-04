Javier Milei en la Feria del Libro: la Casa Militar se hará cargo de la seguridad del Presidente

El Gobierno confirmó que Javier Milei contará con la custodia de Casa Militar durante la 48° edición de la Feria del Libro.

La participación de Javier Milei en la Feria del Libro movilizó distintas opiniones críticas de parte de referentes de la cultura y organizadores del evento editorial más importante del país, que remarcaron que el Presidente escoge presentar su nuevo libro pero que el Gobierno nacional retiró su habitual stand y todo tipo de acompañamiento económico. En ese marco, y luego de que el titular de la Fundación del Libro, Alejandro Vaccaro, señale en su discurso inaugural que la organización de la Feria no podía costear el operativo de seguridad de Javier Milei durante su presentación, el Gobierno nacional informó que Casa Militar será la fuerza que se encargará de la custodia del jefe de Estado. El anuncio recuerda a una serie de publicaciones en redes sociales en el mes de diciembre, en donde Patricia Bullrich aseguraba que eliminaba esa función a la Casa Militar, medida que nunca se efectivizó: "Se terminan los privilegios para la clase política". Te recomendamos: La Feria del Libro cuestionó la visita de Javier Milei y dijo que no podrá garantizar su seguridad: “No hay plata” El Presidente presentará su último libro, "Capitalismo, socialismo y la trampa neoliberal", el próximo 12 de mayo, en el predio de Pista Central de la Rural. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la información de que era jornada el operativo será encabezado por Casa Militar: "Es una cuestión de seguridad y estaba planteado así desde hace mucho tiempo. No tiene nada que ver con las últimas declaraciones". Además, Adorni explicó que "el stand de la Secretaría de Cultura en la Feria del Libro tenía un costo de $300 millones, a lo que había que adicionarle alrededor de $150 millones por el armado o desarmado. [...] Era un monto descabellado y por eso se optó usar esos recursos para las bibliotecas populares". Esas cifras fueron negadas por Vaccaro durante su alocución y el fondo para las bibliotecas populares proviene de una tasa sobre las ganancias de los juegos de azar.