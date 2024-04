Marina Calabró confirmó su separación de Rolando Barbano y se largó a llorar: “No nos entendimos”

Tras los rumores, la periodista explicó que con su colega decidieron ponerle un punto final a la relación que blanquearon hace unas semanas.

Marina Calabró confirmó su separación de Rolando Barbano a pocas semanas de haber blanqueado la relación.

La periodista hizo el anuncio al aire de Yanina 107.9 (El Observador), cuando Yanina Latorre le preguntó: “¿Querés contarme algo? ¿Estás bien? Dicen que te separaste”.

“¿Qué te puedo decir? Mirá, la verdad es que, si me pongo a hablar, lloro. Y la verdad es que no tengo ganas de llorar porque después salgo todos los portales llorando y no está bueno, no es lindo”, comenzó revelando.

La conductora consultó: “¿No pasó nada grave? ¿No hubo terceros en discordia?”, a lo que Marina le respondió: “No,no”. No obstante, cuando la panelista le dijo: “¿No se entendieron?”, Marina no dudó en afirmar: “Sería una buena definición”.

Al punto de romper en llanto, la hermana de Iliana Calabró sumó: “Lo que pasa es que bueno, si uno empieza a dar señales en redes, viste, es como que es inevitable la pregunta. No quiero llorar”. La esposa de Diego Latorre trató de tranquilizarla y le dijo: “Si querés llorar, llorá. La gente empatiza”.

“Estás muy triste y tenés el maquillaje muy corrido, no te aguantes. Somos humanos. Hay algo que es espantoso que es pasarla mal, tener que laburar en vivo y no poder quedarte en tu casa”, concluyó Latorre al ver a su amiga y colega completamente desconsolada.