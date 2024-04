Guillermo Francos pidió "repensar todo el sistema fiscal en Argentina"

El Ministro del Interior, Guillermo Francos, señaló que "las provincias deben recaudar sus impuestos porque son ellas quienes los gastan".

El Ministro del Interior, Guillermo Francos, fue uno de los expositores principales del 12° Foro Económico que organizó la Fundación Federalismo y Libertad en Tucumán y que contó con una nutrida asistencia de empresarios y políticos de distintos partidos. "Debemos repensar todo el sistema fiscal en la Argentina. Las provincias deben recaudar sus impuestos porque son ellas quienes los gastan, es algo que debemos volver a conversar", fue una de sus principales definiciones. Consultado por el moderador del panel, el funcionario explicó que en el país hay, desde hace décadas, una duplicación de gastos y de cargas entre Nación y provincias, en especial, en lo relacionado con salud y educación. "Estamos mal porque está mal la organización política e institucional de la Argentina y la tenemos que recrear. Por eso se convocó al Pacto de Mayo para poner en evidencia el federalismo y la libertad", sostuvo. Y profundizó: "La Nación se ha ocupado demasiado de responsabilidades que les caben a las provincias, por eso el Presidente convocó al pacto en Córdoba". El funcionario político que por estas horas teje acuerdos con gobernadores para el tratamiento de la Ley Bases la semana próxima, enfatizó sobre los 10 puntos básicos del Pacto de Mayo que propuso el presidente Javier Milei y explicó que es necesario para dar una señal simbólica que refuerce los cambios institucionales que hacen falta. "Ojalá que podamos superar las diferencias políticas y consigamos un tratamiento mayoritario para poner en valor la Constitución. Eso es el Pacto de Mayo", definió. Su exposición fue una de las más aplaudidas por los presentes. El foro se desarrolló durante la tarde de este viernes, en el salón principal del Hotel Hilton, en la zona del Abasto, en la capital tucumana. También expusieron el diputado nacional José Luis Espert y los exministros Alfonso Prat Gay y Nicolás Dujovne, Jacobo Cohen Imach, de Mercado Libre; Gabriel Martino, de BFLinvest y Co- fundador de Clave and Al Este; Enrique Cristofani, ex CEO de Santander Río, y Mauricio Sana, CEO de Flybondi, entre otros. Por la mañana, Francos fue recibido en la Casa de Gobierno por el gobernador Osvaldo Jaldo quien, luego de la firma de un convenio, le anticipó lo que más tarde haría explícito en el Foro: "El Gobierno de Tucumán ha tomado un camino de diálogo con el Gobierno nacional. Lo vamos a mantener mientras dure nuestra gestión nacional y provincial. Acompañaremos al Gobierno nacional con nuestros diputados, senadores y fundamentalmente vamos a trabajar para que al Gobierno nacional, al presidente Javier Milei, le vaya bien, para que le vaya bien a todos los argentinos".