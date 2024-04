María Becerra desmintió su separación

La cantante se hizo eco de los rumores de ruptura con su pareja que se generaron en las redes sociales.

Los rumores dieron cuenta este viernes que María Becerra y J Rei se habrían separado. Los jóvenes se conocieron hace dos años, no hace mucho se fueron juntos de vacaciones y hasta sorprendieron porque lo hicieron en motorhome. Pero se habló de ruptura.

Eso fue porque él eliminó todas las fotos de su feed de Instagram. Sí, pero esta vez, parece que la actriz no tiene nada que ver, simplemente, porque tanto Becerra como J Rei desmintieron tal información.

El tema tuvo tal repercusión en redes sociales, sobre todo en X -ex Twitter, que la cantante escribió por ese medio. “Qué giladas que hablan, Dios mío ja,ja,ja”, comentó. Si bien no fue directa, dio a entender que tal separación no existe.

María Becerra

Por otro lado, también hizo lo propio a través de sus historias de Instagram. Primero fue él, y luego ella lo replicó una videollamada. “Te amo, mi amor. Estoy feliz de estar a tu lado, de que seamos compañeros de vida”, comentó.

“Nuestro amor es real y leal. Tenemos una relación sana basada en el respeto. No se crean todas las cosas que leen. Y le mando mucho amor a esa gente vacía que no tiene más que hacer con sus tristes vidas que inventar historias falsas para lastimar al resto”, sumó.

“Te amo, bubu, juntos o a la distancia, con el mismo amor y luz que siempre hay en nuestros corazones. Le cuento a la gente que archivé todas mis publicaciones porque viene algo musical muy importante para mí, y no tiene que ver con nuestra vida personal. No nos interesa jugar a la parejita, nuestro amor es puro, una familia de verdad”, manifestó el cantante.

María Becerra