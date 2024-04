Asesinaron a tres carabineros en Chile y quemaron un patrullero con ellos adentro

Los policías del vecinos país fueron emboscados. El presidente Boric prometió responder al “cobarde atentado”.

Chile amaneció este sábado en una fuerte conmoción por el asesinato de tres policías militarizados de Carabineros en una presunta emboscada de un grupo armado en el sur del país, un hecho calificado como “cobarde atentado” por el presidente, Gabriel Boric, quien prometió que “no habrá impunidad” frente al crimen. El crimen, que coincidió con el Día del Carabinero, se produce en medio de una crisis de seguridad que plantea un importante desafío para el mandatario de izquierda.

Dos cabos primeros y un sargento primero fueron quemados en el interior de un vehículo en una ruta de la localidad de Cañete, en las cercanías de la ciudad de Concepción, unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

La zona se encuentra bajo resguardo militar debido a los ataques incendiarios que se registran allí, atribuidos en su mayoría a agrupaciones radicales mapuches, que reivindica la restitución de tierras ancestrales.

Según información preliminar, los efectivos se trasladaban en un patrullero cuando presuntamente fueron emboscados por un grupo armado, quienes dispararon en contra de los policías y luego prendieron fuego al automóvil.

Hasta el momento, se desconoce cuál es el grupo que estuvo detrás del crimen.

“Esta madrugada recibimos la grave y dolorosa noticia de un atentado en la provincia de Arauco en el que fueron asesinados tres carabineros”, escribió el presidente Gabriel Boric en X (ex Twitter), quien decretó duelo nacional por tres días por el asesinato.

El mandatario dijo que se había reunido de emergencia con parte de su gabinete para coordinar “acciones inmediatas para responder a este cobarde atentado”.

“Les aseguro a los chilenos y chilenas que no habrá impunidad y que daremos con el paradero de los autores de este terrible crimen”, escribió el mandatario. “Sepan, Carabineros de Chile, que no están solos”, concluyó el mandatario, quien antes de asumir la presidencia era crítico de esa institución.

“No descansaremos hasta encontrar a los responsables”, dijo Boric antes de viajar a la región de Biobío junto a los comandantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, además de parlamentarios, y el presidente de la Corte Suprema.

“Acá no hay fisuras. Somos una sola fuerza del Estado de Chile, de la sociedad chilena contra estos delincuentes, contra estos terroristas, contra quienes hayan cometido este brutal asesinato que enluta a todo el país”, agregó.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, y el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, viajaron previamente a la zona del crimen, desde donde se mostraron imágenes de la pick-up de Carabineros incendiada.

“La verdad que no puedo estar más dolido, más triste. Con rabia. Una rabia profunda. ¿Por qué nos matan? ¿Por qué nos siguen persiguiendo? “, dijo Yáñez en el lugar, y afirmó que el crimen fue planificado. “Esto no fue casual, esto no fue al azar”, afirmó.

“Tenemos los mejores equipos acá trabajando en la investigación y vamos a seguir enviando más personal porque esto no puede quedar impune. Matar a un carabinero es matar el alma de Chile”, añadió.

Calcinados

Por la mañana, Carolina Tohá se refirió al hecho como “un atentado extremadamente grave en la que se han encontrado los cuerpos de tres funcionarios calcinados”.

“Se recibió por parte de Bomberos el aviso de un vehículo incendiándose y, cuando llegaron al lugar, descubrieron que se trataba de una patrulla de Carabineros, en un vehículo que se dedicaba a hacer control de medidas cautelares en la zona. Y, al interior del vehículo, descubrieron a los tres funcionarios fallecidos, en esta condición de calcinados”, precisó.

El delegado presidencial de la Provincia de Arauco, Humberto Toro, detalló que los agentes asesinados formaban parte del equipo “que está permanentemente en la Ruta P72, que durante las noches hacen patrullajes para prevenir ciertos hechos”. Las víctimas fueron después identificadas como el sargento primero Carlos Cisterna Navarro, cabo primero Sergio Arévalo Lobos y cabo primero Misael Vidal Cid.