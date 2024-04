Nicolás Dujovne le sugirió a Javier Milei subir la edad jubilatoria a 68 años

''Si no lo hacemos, nos vamos a un gasto de 14 puntos del PBI en diez años", explicó Nicolás Dujovne en su sugerencia a Javier Milei.

Nicolás Dujovne, ex ministro de Economía, manifestó su propuesta de igualar la edad jubilatoria de las mujeres con la de los hombres, y además llevar ambas a los 68 años. La actual fórmula jubilatoria fue impuesta por decreto por Javier Milei. Este movimiento, llevaría a los hombres a elevar su edad jubilatoria por tres años, mientras que a las mujeres casi el triple, con ocho: ''La edad de retiro no se modifica desde 1993 y desde ahí hasta ahora la esperanza de vida en Argentina ha aumentado tres años'', expresó. Dujovne, comenzó su idea explicando que ''la Argentina tiene que modificar la edad de retiro, que hoy está en 65 años para hombres y para las mujeres en 60. Si miramos la esperanza de vida de las mujeres, es más elevada que la de los hombres. En el mundo, no hay países que tengan la diferencia de cinco años. La Argentina con cinco años de diferencia es de los que más diferencia tiene, cuando casi todos están yendo a la igualdad de retiro''.

Estas declaraciones se dieron en el marco de su participación en el Foro Económico NOA, organizado por la fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, donde agregó: ''Mínimo tendría que ser 63 y 68, manteniendo todo igual, pero yo unificaría en 68. En el caso de las mujeres, probablemente se podría tener en cuenta los períodos de maternidad para corregir la edad de retiro. Eso generaría un ahorro considerable y hay que hacerlo gradualmente. En el caso de los hombres se puede hacer de cuatro meses por año y en las mujeres de a un año por año''.