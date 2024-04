Las frases más destacadas del discurso de Cristina Kirchner en contra del Gobierno de Milei

La exvicepresidenta reclamó por un “plan de estabilización” y un “golpe de timón” de las política económicas; cuestiónó los logros económicos que celebra el Gobierno.

La exvicepresidenta Cristina Kirchner reapareció públicamente este sábado tras encabezar un discurso en el marco de la inauguración del microestadio Néstor Kirchner en Quilmes, en donde destinó duras críticas a la gestión de Javier Milei y cuestiónó los logros económicos que celebra el Gobierno. “No, hermano, no tenes superávit”, “le faltan 90 para el peso” y “Soy la condesa de Chikoff”, fueron algunas de las principales frases de la exmandataria.

“Cuando escuché al Presidente congratularse por el superávit público del primer trimestre y resulta que no pagaste la energía, las obras públicas, y le debés a las provincias y a las universidades... No hermano, no tenés superávit. Mirá todo lo que debés”, apuntó la exvicepresidenta durante su discurso en el que le pidió al mandatario un “golpe de timón” de las políticas económicas del Gobierno.

“Es un superávit que no tiene sustento. Creer que en la Argentina el problema es el déficit fiscal es no entender el país, la economía y el mundo”, continuó la exmandataria a lo largo de su alocución en la que también cargó contra una “falta de plan de estabilización” económica.

