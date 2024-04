Las repercusiones del arco político tras el acto de Cristina Kirchner en Quilmes

Además, de la reacción de Javier Milei, varios opositores le salieron con los tapones de punta a Cristina Kirchner luego de su discurso en Quilmes.

Luego del discurso de Cristina Fernández de Kirchner en el acto de inauguración del microestadio ''Presidente Néstor Kirchner'' en Quilmes, diferentes sectores de la política nacional reaccionaron a las palabras de la expresidenta. Uno de los primeros fue el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien apuntó directamente contra Cristina: ''Como consecuencia de sus gobiernos la argentina ha caído en una decadencia tremenda. No puede no haber responsable de lo que pasó en 16 años de la política argentina'', en declaraciones con Radio Mitre. Además, agregó que ''Cristina Kirchner cada tanto habla en público, nos tiene acostumbrados a hablar y a decir una cantidad de cosas como si fuese la dueña de la verdad, de éxitos en la gestión'', y que no le ''preocupa que Cristina Kirchner hable, que se manifieste'', pero si que ''no sea capaz de hacer cargo de los males que esta sufriendo Argentina''. Otros dos opositores, como lo son Fernando Gray -intendente de Esteban Echeverría- y Juan Zabaleta -ex jefe comunal de Hurlingham y aliado de Alberto Fernández- se mostraron a sí mismos tomando sopa, mostrando un claro hartazgo con la conducción de Fernández de Kirchner. Los dirigentes, que se distanciaron del kirchnerismo durante los años del gobierno de Alberto, publicaron la foto y el video prácticamente al mismo tiempo, cuando Cristina Kirchner aún hablaba en el acto. Pusieron epígrafes similares: ''¿Vos querés seguir tomando sopa?'' y ''¡Otra vez sopa!'', ironizaron. De esta forma, aún sin nombrarla, hicieron alusión directa a la ex mandataria, ya que Gray fue más allá y se fotografió en frente de una televisión que estaba transmitiendo el discurso en Quilmes. La expresión que menciona a la sopa, se utiliza generalmente para indicar decepción ante algo que se repite y uno no lo desea.