La desgarradora carta de la niña de 10 años quemada por su vecino de 11 en Lomas de Zamora

"Vi mucho fuego y salí corriendo, gritando", expresó la pequeña al contar su versión de los hechos mientras se recupera en su casa de las graves heridas.

La nena de 10 años que habría sido rociada con alcohol y prendida fuego por su vecino de 11, en el barrio de Santa Marta de Lomas de Zamora, se recupera en su casa de las graves heridas que casi le cuesta la vida.

Durante el tiempo que estuvo internada en el Hospital del Quemado, en Capital Federal, donde permaneció casi un mes, la niña, llamada Victoria, contó en una carta escrita de puño y letra, a la que accedió La Unión, los detalles del dramático hecho ocurrido el 27 de marzo pasado.

"Me dijo que hagamos una fogata para los mosquitos, me dijo que prenda un fósforo. Yo hice lo que me dijo, y me tiró el alcohol", relató cómo pudo la pequeña acerca del supuesto ataque cometido por el otro menor. "Lo segundo que vi era mucho fuego, y salí corriendo para todos lados, gritando", siguió en otra parte del escrito.

El testimonio de la víctima ratifica lo dicho por su familia, que hizo la denuncia en la Comisaría de Parque Barón, y que, en diálogo con este medio, manifestó sus sospechas de que "no fue un accidente", y de que incluso habría sido un ataque premeditado.

"Tiró el alcohol, soltó la botella y se quedó sentado mirando todo", recordó Alejandra, madre de la nena, sobre el momento de la brutal agresión que sufrió su hija.

La niña estuvo en terapia intensiva varios días en los que se temió lo peor, pero pudo sobrevivir y ahora sigue el largo proceso de recuperación en su vivienda, que llevará dos años, de acuerdo a lo estimado por los médicos.

"Cada venda en la farmacia sale $2 mil pesos y ella necesita cinco vendas esterilizadas por día y los analgésicos, las cremas me las provee el hospital del quemado como las prendas elásticas que tiene que usar", explicó su madre sobre los costosos insumos que necesita.

Mientras tanto, pide medidas preventivas para el supuesto agresor, "para saber si sufre de problemas psiquiátricos, y en qué contexto familiar vive".

Además, según contó, ya habría estado involucrado en otras situaciones similares en el barrio, con la que casa de unos vecinos que "casi prendió fuego".

Por ahora la causa se encuentra a cargo de la UFI del Fuero Responsabilidad Penal Juvenil 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, bajo la caratula de "averiguación de ilícito".