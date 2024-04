Joe Biden se burló de Donald Trump: "Soy un hombre mayor y compito contra un niño de 6 años"

El presidente de Estados Unidos dio un discurso ante periodistas de la Casa Blanca e ironizó sobre el expresidente que va como candidato republicano.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, descalificó al exmandatario y posible rival en las elecciones en noviembre próximo, Donald Trump, y lo atacó por su inmadurez. Con un comentario en un evento público, el Jefe de Estado se burló del magnate: "Sí, la edad es un problema. Soy un hombre mayor y compito contra un niño de 6 años", bromeó. El mandatario demócrata habló este sábado durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, un evento que celebra a los periodistas que cubren el día a día de la presidencia y juntar fondos para becas. "La edad es lo único que tenemos en común. De hecho, mi vicepresidente me respalda", añadió Biden, de 81 años, en referencia a que, si bien Trump tiene 77, suele agredirlo y tildarlo de "viejo". Además, el presidente se refirió al escándalo que protagoniza su rival, acusado de pagarle u$s130 mil a Stormy Daniels, una actriz porno con quien mantuvo un encuentro sexual, a cambio de su silencio. "Donald también tiene problemas estos días... podríamos llamarlos 'días tormentosos'", ironizó, en un juego de palabras con el nombre de la mujer implicada, que significa "tormentosa". "Sinceramente, no les estoy pidiendo que tomen partido. Les estoy pidiendo que estén a la altura de la seriedad del momento. Dejen atrás los números de las carreras de caballos y los momentos de trampa y las distracciones, los espectáculos secundarios que han llegado a dominar y sensacionalizar nuestra política y centrarnos en lo que realmente está en juego", solicitó Biden a los periodistas. Sin embargo, el presidente ofreció a continuación un sombrío discurso sobre lo que cree está en juego en estos comicios, y dijo que otro gobierno de Trump sería aún más dañino para Estados Unidos que su primer mandato. “Debemos tomarnos esto en serio. Hace ocho años le habríamos quitado importancia como ‘palabrería de Trump’, pero no después del 6 de enero”, dijo Biden al público, en alusión a los partidarios de Trump que asaltaron el Capitolio después de que Biden derrotara al líder republicano en los comicios de 2020.