El desconsolado llanto de Emmanuel en Gran Hermano tras la cena de nominados

El participante de GH mostró toda su angustia en el reality y despertó la preocupación de los fanáticos-

La casa de Gran Hermano (Telefe) quedó en llamas tras la cena de los nominados. La espera por conocerse al próximo eliminado sacó el lado más competitivo de cada jugador y no dieron el brazo a torcer a la hora de decir cosas hirientes. Pero la reacción de Emmanuel Vich generó bastante preocupación, ya que decidió exteriorizar su angustia ante las cámaras del programa, y causó revuelo ante quienes lograron observar la escena.

Completamente desconsolado, el estilista cordobés rompió en llanto por los pasillos de la casa. El joven dejó salir todo lo que sentía al ingresar al baño, en el cual se ocultó para tener más privacidad, protegiendo sus expresiones con las palmas de sus manos, mientras se deslizaba hasta el suelo de la habitación. Esto generó una gran preocupación parte de los fanáticos, quienes barajaron un sinfín de posibles reacciones detrás de su particular estado anímico.

La cena de los nominados permite a los jugadores a expresar todas las emociones que han contenido a lo largo de la semana. Sin medir sus palabras, los integrantes disfrutan de hablar de todo lo que les molestó de sus compañeros y, además, de la comida que les tienen preparada para ese sábado por la noche. Pero, a veces, algunos de los presentes se encuentran decididos a incitar la pelea y no miden sus palabras, por lo cual los internautas se alinearon ante la teoría de que este último encuentro habría causado la reacción del competidor.

“¿Cómo permiten eso?”, “Coty le insinuó que murió su tío”, “Sabe que el domingo se va”, “Posta, creo que le dijeron algo muy feo”, “Lo veo y me dan ganas de llorar”, “Habló de su tío fallecido, merece una expulsión”, “No se merece lo que le está pasando, ¿se siente agobiado?”, “Se fue al pasto”, señalaron algunos usuarios en la plataforma X. Sin embargo, otros comentaron que la correntina no tuvo nada que ver con el el llanto del peluquero, quien luego fue visto siendo consolado por ella en el patio de la casa.

Si bien los jugadores no revelaron a grandes rasgos lo que ocurrió, lo cierto es que sus comentarios dejaron entrever que fue una velada llena de encontronazos. “Es lo que pasa todo el tiempo en la casa, se hacen creer cosas y mágicamente se convierten en realidad para algunas personas”, señalaron Martín Ku y la rubia, quienes consideraron que tanto el cordobés y Furia habían dicho muchas mentiras y tergiversaciones que dieron a lugar conflictos en el reality.

Por otra parte, cabe mencionar que esta semana no ha sido la más sencilla para el colorista, quien ha pasado varios sobresaltos. No solo volvió a quedar en la cuerda floja luego de ser nominado, sino que también estuvo a punto de ser herido por la mascota de la casa, Arturo. “Chino, ¿no ves que me va a morder y Gran Hermano se va a enojar con vos?”, señaló Emmanuel a su compañero luego de que el perro reaccionara con ladridos y gruñidos.

“Tu estrategia es re cochina con el perro ahí”, sumó Emmanuel, quien se mostró ofendido ante la actitud de los participantes, quienes decidieron mantener distancia ante la jugada que realiza el cordobés con la doble de riesgo, con el animal que ingresó hace tan solo unos días a la casa de Gran Hermano. Este no le gustó nada al peluquero, quien le tiene un gran aprecio a Ku desde las primeras semanas de su ingreso al ciclo y se mostró herido por su indiferencia.