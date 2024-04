Crítica de "Desafiantes"

"Desafiantes", la nueva película de Luca Guadagnino, presenta un irresistible trío amoroso entre Zendaya, Josh O'Connor y Mike Faist con el tenis como escenario.

Por Ricardo Rosado

Para Fotogramas

Luca Guadagnino es un hombre de diversos encantos. Cuando nos deslumbró con 'Cegados por el sol' (2015) y la exitosa 'Call Me by Your Name' (2017), creímos estar ante una nueva figura imprescindible de la narrativa orgánica italiana y, sin embargo, sus esfuerzos a la hora de recrear la innecesariamente alambicada 'Suspiria' (2018), o al hacerse pasar por el marginado de la clase en 'Hasta los huesos (Bones and All)' (2022), nos dejaron algo despistados. Puede que aquellas dos rebuscadas fórmulas no fuesen sino el entrenamiento para volver a mirar al sol de frente y transpirar como solo un trío de tenistas puede llegar a sudar.

'Desafiantes' vuelve a ser una película sexy, acalorada y tan artificiosamente natural como el culebrón que necesitábamos en esta historia, la de dos amigos irremediablemente enamorados de la misma mujer, una Zendaya que no es que se sepa un simple trofeo, es que decide montar el campeonato y establecer las normas para que todo se juegue según sus planes, incluso cuando algo parece salirse de las reglas. La actriz, que también produce el film, desfila ante Josh O’Connor, Mike Faist, el público y el propio Guadagnino como si fuera (que podría serlo si le da la gana) la indiscutible número 1 de la ATP. Solo las reiteraciones del cineasta (y alguna que otra prescindible jugarreta de la fotografía de Sayombhu Mukdeeprom) son capaces de distorsionar la deliciosa horterada que ya había sido sentenciada por el guion de Justin Kuritzkes y la imprescindible banda sonora de Trent Reznor y Atticus Ross.

Para amantes de los deportes de tres participantes.