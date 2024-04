El presidente del BCRA se reúne con su par del central chino con el swap de monedas en la agenda

Santiago Bausili mantendrá un encuentro en las próximas horas con Pan Gongsheng en el marco de una misión oficial que encabeza el Gobierno de Javier Milei en el país asiático. Podría renovar el acuerdo para evitar un impacto en las reservas.

El presidente del Banco Central Santiago Bausili se reunirá en las próximas horas con su par del Banco Popular chino Pan Gongsheng en el marco de una misión oficial que encabeza el Gobierno de Javier Milei en el gigante asiático. Los enviados del Poder Ejecutivo manifestaron a empresarios chinos que buscarán achicar el déficit comercial con ese país.

En ese contexto, una parte relevante de la agenda corresponde al BCRA. Bausili tendrá una primera reunión oficial con el titular del BPC. En la delegacíón dejaron saber que se trata de un primer cara a cara con tono protocolar, aunque se dará en el marco de una hoja de ruta en el acuerdo vigente de intercambio de monedas que tendrá en las próximas semanas una parada decisiva.

Hace casi un año el BCRA utilizó casi USD 5.000 millones de ese swap entre pesos y yuanes, durante la administración anterior, y las condiciones de ese convenio -cuya letra chica se mantiene en secreto por exigencia de la contraparte china- prevé que pasados doce meses, el banco central debe o bien renovarlo o pagarlo con los intereses del caso.

La expectativa está puesta en si las dos entidades monetarias ratificarán el esquema de intercambio entre yuanes y pesos o bien repagarle al BCP. Es un ida y vuelta que tiene un correlato en el nivel de reservas: el swap con China explica unos USD 18.000 millones, más de la mitad, de las reservas brutas que contabiliza la autoridad monetaria argentina.

Bausili se encuentra en una misión oficial del gobierno en China, junto con la canciller Diana Mondino y el secretario de Finanzas Pablo Quirno. Este domingo estuvieron en Shanghai, donde llevaron adelante reuniones con empresarios de ese país para buscar oportunidades de inversión.

La agenda de la comitiva oficial en el gigante asiático continuará este lunes y martes. Para el equipo económico el punto más relevante de la hoja de ruta en China es el encuentro previsto, según fuentes de la cancillería, para el martes a la mañana de Beijing -lunes a la noche argentina- entre el presidente del BCRA Bausili y Pan Gongsheng, su par del Banco Popular chino.

El BCRA renovó en junio del año pasado el intercambio de monedas con el Banco Popular de China por USD 18.000 millones que forman parte de las reservas brutas internacionales. El ex ministro de Economía, Sergio Massa, utilizó USD 4.900 millones del primer tramo autorizado para afrontar pagos de importaciones, vencimientos con el FMI y con bonistas privados. En junio vencerá una parte del total de los fondos activados. El equipo económico evalúa si es conveniente para el BCRA “refinanciar” los USD 4.900 millones para quitarle presión a las reservas. Según trascendió, el gobierno libertario no buscará activar otro tramo que había sido habilitado durante el gobierno anterior pero no concretado.