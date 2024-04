La dura confesión de Billie Eilish: "He estado alegre pero nunca he sido feliz"

La joven dejó varias declaraciones fuertes en una nueva entrevista con la revista Rolling Stone en la que abrió su corazón.

Billie Eilish dio una reveladora entrevista para la revista Rolling Stone en la que habló de todo: su orientación sexual, su nuevo disco, sus miedos del pasado y los temores con los que convive actualmente. La joven dejó varias declaraciones fuertes, pero hubo dos vinculadas con su seguridad y su felicidad que llamaron la atención.

“Pasaron cosas realmente aterradoras en mi vida personal y mi seguridad se vio comprometida un par de veces y eso es una gran parte de mi vida. Es algo con lo que tengo que vivir pero no sé, realmente me hizo sentir resentimiento por mi vida, cuando ni siquiera puedes estar en tu propia casa”, declaró en torno a varios episodios de acoso que sufrió en el último tiempo.

Tal es así que la joven cuenta con un equipo de seguridad y un pitbull que la protege. “El hecho de que esté ansioso [el perro] no significa que no pueda arrancarte la cara si entras en mi casa”, dijo sobre el animal, haciendo mención a ciertas personas que se acercaron a su casa causándole pánico.

Billie Eilish

Además, dejó en claro que está tratando de recuperar a la “Billie de 2019” y que nunca fue una persona feliz: “En toda mi vida nunca he sido una persona feliz, de verdad. He estado alegre pero nunca feliz. Experimento alegría y risa y puedo encontrar diversión en las cosas pero soy una persona deprimida. He sufrido mucha depresión toda mi vida“.

Eilish comentó que tiempo atrás tuvo que empezar a salir de su casa porque “había llegado al límite”. “Tuve un momento en el que pensé: ‘Oh, Dios mío, no me he divertido en siete años’. Verdaderamente“.

Después de anticipar el anuncio en sus redes sociales, Eilish finalmente confirmó el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio para el próximo 17 de mayo. El tercer disco de la artista se titula Hit Me Hard And Soft y será el sucesor de Happier Than Ever (2021).