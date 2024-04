Antes del inicio del debate de la ley Bases, el Gobierno negó que vaya a disolver el Banco Nacional de Datos Genéticos

Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, tras una advertencia de diputados de la Unión Cívica Radical.

El Gobierno de Javier Milei salió este lunes a aclarar que no tiene previsto disolver el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), luego de que diputados de la UCR emitieran un comunicado para advertir que la Ley Bases lo pone en la mira.

"El Gobierno tomó el compromiso de no avanzar en el cierre ni de nada en relación al Banco Nacional de Datos Genéticos, ninguna medida ni ninguna modificación, seguirá funcionando", afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa.

Al hacer la aclaración, afirmó que lo hacía por un compromiso que habían asumido con el diputado radical Rodrigo de Loredo.

El fin de semana, diputados de la Unión Cívica Radical habían alertado que el dictamen de mayoría de la nueva ley de Bases, que se trata desde hoy en la Cámara baja, habilitaría la disolución del Banco Nacional de Datos Genéticos.

Se trata de un ente que es clave para recuperar la identidad de los desaparecidos de la última Dictadura y que colaboró en la restitución de los nietos encontrados desde 1987 hasta hoy. Es responsable entre otras funciones de almacenar y comparar el material genético de quienes tienen dudas sobre su identidad y podrían ser hijos de desaparecidos.

El comunicado de la UCR alertaba que el BNDG no aparece dentro del artículo 3 del texto de la nueva ley Bases, que puntualiza los organismos que el Estado no podría disolver en caso de aprobarse. Es decir, los que podrían ser recortados pero no disueltos. Entre ellos aparecen el CONICET (Ciencia), ANMAT (Laboratorios), INCAA (Cine), ENACOM (Comunicaciones), ARN, CNEA, (Energía nuclear) o CNV (Bolsa de valores).

Esto hace que sea permeable a una posible disolución. El dictamen fue aprobado con el apoyo de la UCR, del bloque de Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, quienes firmaron pero en disidencia.

"El BNDG nació en 1987, por ley 23.511 sancionada durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín. Su objetivo es claro y conocido: asistir a la reconstrucción de la identidad y de lazos familiares de niños y niñas arrancados a sus familias en los años de la represión ilegal. Gracias a su trabajo, hoy tenemos muchísimos nietos que pudieron conocer su filiación", remarcó la UCR en su comunicado.