Casi un 66% de los trabajadores destina la mayor parte de su sueldo en ir al supermercado

Casi un 66% de los trabajadores argentinos destina la mayor parte de su sueldo a los gastos del supermercado; por otra parte un 50% se manifiesta preocupado por la situación que vive el país, aunque al mismo tiempo, casi un 40% está esperanzado. En cuanto a la situación laboral: un 55% la considera peor a la que vivía en 2023 y un 65% consume menos. Estos datos surgen de un estudio que realizó Adecco Argentina para conocer la situación de los trabajadores argentinos en la actual coyuntura. El trabajo reveló que casi un 66% destina la mayor parte de su salario a los gastos en el supermercado, un 25% al alquiler y un 5% a gastos en remedios y temas relacionados a la salud. Con respecto a la situación laboral, más de la mitad (55%) consideró que está peor a la que se vivía en 2023. En un mismo sentido, un 57% destacó que la remuneración que recibe no está acorde con el trabajo que realiza, un 18% se siente bien remunerado y un 25% más o menos. “El mercado laboral argentino experimenta un momento de grandes fluctuaciones que tienen directa relación con los índices de inflación y la dificultad que tienen algunos sectores para encontrar los perfiles que necesitan. Las consecuencias de todo esto impactan de lleno en las personas, en su estabilidad y estado de ánimo”, explicó Carla Cantisani, Directora de Servicios, Calidad & Transformación de Adecco Argentina. A nivel consumo, un 65% aseguró que consume menos que el año pasado. Un 25% dijo que se mantiene estable, mientras que un 10% lo está aumentando. Por otra parte, un 79% coincide en que sí, en que no es una tarea sencilla conseguir trabajo en el país. En contraposición a ello, un 21% sostiene que no es tan complicado como algunos creen. ¿Se puede crecer en tu trabajo? más de la mitad sostuvo que no, ya que no están dadas las condiciones. Un 29% sostuvo que sí cuenta con posibilidades y un porcentaje bastante alto y llamativo (19%) desconoce esas posibilidades. En momentos en que los temas de salud mental ocupan un lugar destacado dentro de la sociedad, un 37% reconoció sentirse estresado frecuentemente, un 50% ocasionalmente y un 13% remarcó que no se estresa prácticamente nunca. En una misma línea, un 54% aseguró que los temas relacionados a la salud mental no son considerados en su lugar de trabajo. En contraposición a ello, un 23% sostuvo que sí y otro 23% que ocasionalmente. Un 55% remarcó que es totalmente aplicable la semana laboral de 4 días en Argentina, un 31% manifestó que no y un 14% estimó que solo la aplicarían con la posibilidad de reducir los salarios. Al respecto, un 39% estaría dispuesto a trabajar 4 días con la condición que se respete su salario actual. Un 48%, sin hacer foco en el sueldo, destacó que le gustaría trabajar solo 4 días por semana, y un 8% dijo que no. El 5% restante lo descartó, considerando que ello implicaría trabajar más horas durante los días laborables.