La contundente frase de Sabrina Rojas sobre los rumores de romance entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Al ser consultada sobre los trascendidos de un affaire entre el papá de sus hijos y una colega, la actriz respondió de forma tajante.

Sabrina Rojas habló de los rumores de romance entre Luciano Castro y Griselda Siciliani. La expareja del actor aseguró que su vínculo con él es para siempre porque tienen dos hijos en común, Esmeralda y Fausto.

En diálogo con Socios del espectáculo, la artista prefirió no meterse en el supuesto vínculo entre sus colegas. “Deberías preguntarles a ellos. Yo no tengo por qué opinar porque no es un tema mío”, sostuvo.

La movilera señaló que tiempo atrás, cuando Siciliani contó que había tenido un affaire con el actor, ella se habría comunicado para reprocharle sus declaraciones. “No, no la llamé, me hicieron una nota para que opinara de lo que había dicho ella y opiné. No es que la llamé“, aclaró Rojas.

Consultada acerca de qué relación mantendría con Siciliani en caso de que se confirme el romance, Sabrina fue tajante: “Mi vínculo es con Lu. Así que no sé, ahí tendrías que preguntarle a ellos. Ni idea. Él va a seguir siendo familia, esté con quien esté, aunque se case o vuelva a tener niños, que ojalá así sea. Nuestro vínculo pasa por otro lado”.