La sorprendente confesión de Anne Hathaway: "Llevo más de 5 años sobria"

Anne Hathaway compartió por primera vez que perdió el interés en beber después de una fuerte resaca en 2018.

Anne Hathaway ha hecho una revelación sobre su vida personal. En una reciente entrevista con The New York Times, Hathaway compartió que ha estado sobria durante más de cinco años, un hito que considera significativo en su vida.

La decisión de Hathaway de abstenerse del alcohol se remonta a una fuerte resaca que experimentó en 2018. Desde entonces, ha optado por llevar una vida sobria, una elección que atribuye a querer estar completamente presente y disponible para su hijo pequeño.

En la entrevista, Hathaway reflexionó sobre su salud y sus cuarenta años, destacando que considera que llegar a esta edad es un regalo. Sin embargo, mostró su reticencia a etiquetar esta etapa de su vida como "mediana edad", expresando que prefiere ser precavida con la semántica, ya que el futuro es incierto.

Además de hablar sobre su sobriedad, Hathaway también dejó entrever la posibilidad de una tercera entrega de "The Princess Diaries". Aunque anteriormente había negado esta opción, ahora confirmó que sí se está considerando. Esta noticia emocionó a los fanáticos de la franquicia cinematográfica.

Por otro lado, Hathaway compartió detalles sobre su próxima película, "The Idea of You", que se estrenará en Prime Video el 2 de mayo. En esta película, interpreta a Solène, una madre divorciada que se enamora de un hombre famoso mucho más joven, interpretado por Nicholas Galitzine. Dirigida por Michael Showalter, la película promete ser una historia romántica cautivadora.

La revelación de Anne Hathaway sobre su sobriedad y sus proyectos futuros ofrece una visión íntima de su vida y carrera, demostrando su compromiso con el crecimiento personal y profesional.