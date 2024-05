Sergio Berensztein analizó el avance de la Ley Bases: “La fragmentación favorece a Javier Milei”

El destacado analista político, mantuvo una entrevista en Libertad de Opinión y analizó el dictamen de la Ley Bases en el Congreso.

El Gobierno dio un paso muy importante en su objetivo al lograr dictamen en la Cámara de Diputados de la Ley Bases. El debate, de más de 30 horas, llevó a un análisis profundo del analista Sergio Berensztein, que estuvo este martes en Libertad de Opinión. El especialista, sostuvo que la fragmentación de la oposición favorece a Javier Milei que logró orientar consensos, pero que hay tomarlo con prudencia.

“Ahora viene un tratamiento muy complejo en el Senado. Hay que recordar que, respecto de lo que vimos en el verano, hubo una política más flexible, orientada a tomar consensos. Todo hay que tomarlo con prudencia. Sabemos que la fragmentación favorece al Gobierno, a Javier Milei”, indicó Sergio Berensztein en Libertad de Opinión.

En tanto que la actual gestión presenta algunos problemas de gestión, por lo que el analista dijo que deberían poner el funcionamiento la maquinaria de equipo porque es algo que el Gobierno tiene que mejorar. “Hasta el Gobierno ha demostrado algunos problemas de gestión: divisiones internas y peleas. Algunas áreas que faltan poner el funcionamiento la maquinaria de equipo, experiencia en la función pública. La gestión requiere un equipo de Gobierno que el presidente Milei tiene que mejorar”, detalló.

En cuanto a la reciente aparición de Cristina en un acto con militantes, y en el que lanzó duras críticas a Milei, Berensztein señaló que ella “reaparece para generar mecanismos que las pujas internas debiliten más su fuerza política”. “Entre su hijo Máximo, Axel Kicillof, Sergio Massa, todavía no saben que hacer y creo que ella tiene preocupación. Hoy sufrió una derrota porque legisladores han dado apoyo a la iniciativa del Gobierno; si bien no en general, sino en particular, el peronismo empieza a separarse del kirchnerismo”, sentenció.

“Vemos en la Cámara de Diputados una tendencia a la fragmentación; algunos diputados decidieron apartarse de su bloque original. En el Senado no vimos un proceso similar, pero muchos integrantes del bloque peronista-kirchneristas, pueden repetir lo que vimos hoy en Diputados”, puntualizó.