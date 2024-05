Manzana recordó su doloroso pasado antes de entrar a Gran Hermano y rompió en llanto

Federico Farías, más conocido como Manzana, quebró en llanto en Gran Hermano al contar su historia de vida.

Ante el llanto desconsolado del participante, sus compañeros corrieron a abrazarlo y a darle consuelo.

Puesto a explicar algunos pasajes de su biografía, Manzana sostuvo: "Cuando a mí me llegó el éxito, fue porque me atreví a dejar mi vida pasada de Tucumán".

"Siendo un chico vine acá a Buenos Aires en busca de un sueño -manifestó el joven que se hizo streamer y cantante-. Sólo confiaba en mí, era lo único que podía hacer. Si no, no lo iba a lograr".

"Por eso, recalco la confianza en uno mismo", destacó. Y a continuación, habló de un dolor que lo ha marcado para siempre. "También me tocó perder a mi papá a los 16 años. Por eso, hay mucha culpa que aún no pude superar", dijo, llorando.

"Siento que tuve que ser el hombre de la casa", reflexionó el participante del reality. Y argumentó: "No por el hecho de salir a trabajar, porque mi mamá me dio todo y nunca me faltó nada. Pero son todas culpas que tengo yo en mi cabeza... No sé si soy el mejor hijo".

Sin poder contener las lágrimas, Manzana siguió contando: "Creo que hoy día sí debe estar orgullosa de cómo me ha visto crecer... Yo me fui sin pensar y, por ahí, eso también me genera culpa, porque, obviamente, la dejé sola".

"Ahora ya soy grande y recién me doy cuenta de algunas cosas de la familia, porque es realmente la única familia que me queda: mi mamá y mi tía...", agregó.

"Pero al partir, sabía que iba en busca de mi propia vida y que ése sería el mayor orgullo de mi mamá", razonó, quebrado. Sus compañeros fueron a abrazarlo y a tratar de calmar su llanto.

Qué hacía Manzana antes de entrar a Gran Hermano

Federico Farías, conocido en el mundo de las redes sociales y la música como “Manzana” o "Big Apple", fue el primer participante en entrar a la casa en la actual edición de Gran Hermano (Telefe, a las 22.30), el reality que conduce Santiago Del Moro.

Antes de dar ese paso, el joven tucumano, de 24 años, ya era conocido. Comenzó haciendo streamings y luego, el destino lo cruzó con un productor musical que lo llevó a convertirse en cantante de RKT cumbia.

Hace casi dos años, promocionó su primer tema: "Que a pasao", que se volvió rápidamente en un hit en Youtube.

Luego hizo el remix de esa misma canción junto a Damas Gratis, Homer el Mero Mero, Kaleb Di Masi y el productor Omar Varela. Así, su trabajo obtuvo más exposición y visibilidad.

Federico ya era muy famoso en Twitch y Tik Tok antes de ingresar a la casa y en su canal de Youtube, ya había lanzado siete temas musicales que obtuvieron una importante cantidad de reproducciones.

Además, cuenta con más de 300 mil suscriptores en su canal de YouTube, donde tiene siete canciones publicadas, todas ellas con un gran número de reproducciones.

En sus comienzos, Manzana ganó popularidad haciendo videos desde su casa y, a poco andar, su personalidad lo llevó a protagonizar clips que resultaron muy graciosos para las nuevas generaciones.

Dada esa trayectoria, sucedió lo que era de esperar: la mayoría de los participantes de Gran Hermano lo reconocieron apenas ingresaron a la casa.

Manzana está de novio con Luciana "Lulú" Macías a quien conoció a través de las redes sociales. Cuando le tocó recibir una visita en el juego "Congelados", de Gran Hermano, fue justamente ella quien ingresó a la casa a verlo.