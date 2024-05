Guillermo Francos sobre la Ley Bases: "Beneficia a las provincias"

El ministro del Interior se refirió al debate de la Ley Bases en la Cámara alta. “Yo he hablado con todos los gobernadores, conversamos mucho", sostuvo.

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara este martes la Ley Bases con 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones, el ministro del Interior, Guillermo Francos, sostuvo: "Soy muy optimista de lo que vaya a suceder en el Senado”. En ese marco, el ministro se refirió al debate que tendrá la Cámara alta y aseguró: “Empezaremos a conversar mañana y ya hubo reuniones con Villarruel para organizar encuentros la próxima semana con los distintos bloques”. Y añadió: “Ya les habíamos pasado textos de la Ley Bases, no de la versión final”. Al ser consultado acerca de los temas que pueden destrabar las negociaciones con los gobernadores, el funcionario señaló: “El tema de las transferencias a las cajas jubilatorias no transferidas siempre estuvo presente en las conversaciones”. Guillermo Francos afirmó que la Ley Bases beneficia a las provincias Francos apuntó contra Pablo Moyano por su pedido de que los senadores voten en contra de la ley. “Hay una equivocación conceptual en Moyano. Los senadores representan a las provincias. La pregunta que debería hacerse Moyano es si la ley beneficia o no a las provincias. Ahí se termina la discusión, porque las beneficia”, afirmó. Asimismo, habló de la convocatoria de la CGT a un paro general el 9 de mayo: “No parece tener demasiado sustento. Hicieron una movilización este 1 de mayo. Acabamos de darle media sanción a una ley de mucha significación para los argentinos, con reformas importantes en las que el sindicalismo está de acuerdo”. Por último, el ministro del Interior expresó que “hay muchos temas en las relaciones de trabajo que son conversables. Esta semana tendríamos que tener alguna conversación con la CGT. Dejar que pase el tiempo sin hablar no es una opción. Intentaré hablar para conocer la vocación y el ánimo”.