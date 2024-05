"Por primera vez en mucho tiempo, las listas a supermercados llegan con rebajas del 5 y el 10%"

Así lo informó el licenciado Osvaldo Granados en su columna diaria para Radio Panorama.

Este jueves, el licenciado Osvaldo Granados analizó la actualidad política y económica del país en su columna diaria que se emite por Radio Panorama.

En primer término, se refirió a la aprobación de la Ley Bases en la Cámara de Diputados, y comentó, que conversando con el legislador Luis Juez, este le confesó que el gobierno "tiene cuatro meses, nos piden herramientas para arreglar un auto que no funciona hace mucho tiempo. Si veo que esto no cambia, modifico mi posición, pero ahora no tenemos alternativa".

Agregó que "el Senado depende mucho de los gobernadores. Seguramente Francos está negociando las obras paralizadas que para algunas provincias es vital".

Por otra parte, se refirió a los precios y la inflación: "Es interesante, por primera vez en mucho tiempo, está llegando una lista de precios a almacenes y supermercados con rebajas del 5 y el 10%".

"Consultoras estiman que la inflación del mes de abril, estará cerca del 9%, mucho más abajo, la inflación núcleo. Influye también que se detuvo el impuesto al combustible. En mayo sería menor de 5%, aunque también influye la recesión", agregó.

Finalmente, se refirió a la situación de los bancos: "Conversando con un banquero me confesó que avanzar con el crédito hipotecario va a ser lento, porque todavía hay dudas. Falta el ahorro a largo plazo, porque si pones el plazo fijo por 90 días y te tengo que prestar a 15 años, no funciona".

"Tiene que bajar más la inflación y la tasa de interés. Y tienen que subir los salarios, porque sino solamente se le puede prestar a cinco gremios. Además se tiene que mantener la estabilidad del dólar", explicó.