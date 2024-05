Estados Unidos: 1 de cada 10 jóvenes LGBTIQ+ intentó suicidarse durante el 2023

Se trata de una encuesta anual sobre la salud mental de este colectivo, en la que fueron entrevistados más de 18,000 participantes.

El 10% de los jóvenes que pertenecen a la comunidad LGBT en Estados Unidos intentó suicidarse el año pasado. Así lo reveló The Trevor Project, la mayor organización del mundo dedicada a la prevención del suicidio y la intervención en crisis para jóvenes LGBT en el país norteamericano.

Se trata de la sexta encuesta anual sobre la salud mental de este colectivo, en la que fueron entrevistados más de 18,000 participantes. Los hallazgos indican que, de los jóvenes LGBT, aproximadamente un 39% consideró seriamente el suicidio, con cifras aún más alarmantes entre los jóvenes transgénero y no binarios, donde casi la mitad (46%) contemplaron esta posibilidad. Otro hallazgo crítico del informe es la dificultad de acceso a la atención en salud mental: el 50% de los jóvenes LGBT que buscó ayuda no logró obtenerla.

Sobre las diferencias raciales, los jóvenes afroamericanos informaron tasas de intento de suicidio más altas en comparación con sus pares blancos, exponiendo no solo las dificultades asociadas a su orientación sexual o identidad de género, sino también los desafíos adicionales que implica la interseccionalidad de la raza.

Esta investigación, divulgada en consonancia con el Mes Nacional de Concienciación sobre la Salud Mental, recalca la persistencia de altas tasas de riesgo de suicidio, ansiedad y depresión entre los jóvenes LGBT durante los últimos seis años, resaltando la urgencia de abordar estas cuestiones de manera efectiva.

La vicepresidenta de investigación del Proyecto Trevor, Ronita Nath, enfatizó, en entrevista con CBS News, la importancia de comprender que, aunque los jóvenes LGBT no son inherentemente más propensos al suicidio, son más vulnerables a problemas de salud mental “debido al estigma y la discriminación que enfrentan en la sociedad”, explicó Nath.

La victimización puede manifestarse de varias formas, incluyendo experiencias negativas en la escuela, discriminación, intimidación —experimentada por casi la mitad (49%) de aquellos entre 13 y 17 años— e incluso el ataque físico, con cerca de tres de cada diez (28%) jóvenes trans o no binarios informando haber sido físicamente amenazados o dañados debido a su identidad de género. “Los resultados de esta encuesta identifican claramente la necesidad de que adultos y aliados creen ambientes más afirmativos para los jóvenes LGBTQ+”, añadió Nath.

Las tasas de intentos de suicidio se duplican entre quienes han sufrido discriminación, y se triplican entre aquellos que han experimentado amenazas físicas o daños debido a su orientación sexual o identidad de género, así como entre quienes han sido objetivos de bullying, ya sea electrónicamente o en persona. “Aquellos que reportaron ser discriminados tuvieron el doble de tasa de intentos de suicidio”, señaló Nath.

El estudio también enfatiza la diferencia significativa en las tasas de intento de suicidio entre aquellos que se sienten aceptados en su entorno y los que no. Aquellos que reportaron vivir en comunidades no discriminatorias intentaron quitarse la vida a tasas significativamente menores, según reporto el New York Daily News.

En particular, las personas transgénero y no binarias que viven en entornos donde se respetan sus pronombres y tienen acceso a espacios que afirman su género, mostraron tasas más bajas de intentos de suicidio. Por otro lado, la retórica de odio creciente contra la comunidad LGBT, especialmente reflejada en un número récord de leyes y políticas que restringen los derechos de los jóvenes trans, parece ser un factor contribuyente considerable en esta crisis continua.

Janson Wu, director senior de abogacía estatal y asuntos gubernamentales del Proyecto Trevor, expresó su preocupación sobre cómo estas políticas anti-LGBT impulsadas por legisladores extremistas complican los esfuerzos para abordar la crisis de salud pública del suicidio entre jóvenes LGBTQ+. “Un asombroso 90% de los jóvenes LGBTQ+ dijeron que su bienestar fue impactado negativamente por la política reciente”, comunicó Nath, lo que incluye a casi la mitad de los jóvenes trans y no binarios cuyas familias consideraron mudarse a otro estado debido a políticas y leyes anti-LGBTQ+.