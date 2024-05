River inició gestiones para fichar a un arquero uruguayo que juega en Europa

Desde la dirigencia del Millonario ya entablaron las primeras conversaciones para interiorizarse en la situación del golero, que actualmente juega en el Viejo Continente.

Con la tranquilidad de que Franco Armani seguirá atajando en River hasta diciembre de 2026 después de haber firmado la extensión de su contrato en los últimos días, ahora la dirigencia puso en marcha el operativo para contratar a un arquero que llegue para competir y sea la primera alternativa para el Pulpo. ¿De quién se trata? de Ignacio De Arruabarrena, uruguayo nacionalizado argentino.

¿Cómo es la situación del golero de 27 años?

Actualmente se desempeña como titular en Arouca de la Primera División de Portugal, pero el 30 de junio finaliza su contrato con el club luso y por eso en Núñez, atentos a este escenario, ya iniciaron los primeros contactos para preguntar condiciones por su ficha.

Te recomendamos: River podría perder al Diablito Echeverri en la pretemporada si lo convocan a los Juegos Olímpicos

De pasado en Montevideo Wanderers y Tacuarembó F. C. de Uruguay, De Arruabarrena, que está en el radar de Marcelo Bielsa para la selección, emigró al futbol portugués allí por 2022 y desde entonces ataja bajo los tres palos de esas latitudes. Se destaca por su destreza, reflejos y en su país también se lo pondera como un "atajador de penales".

“Estudio previamente a los rivales, tengo intuición y confianza. Y me gusta hablarles a los lanzadores. Mis compañeros me dicen que les pone nerviosos eso”, contó hace un tiempo sobre su técnica para los remates desde los doce pasos. ¿Un referente en el puesto? Para que los hinchas de River lo vayan conociendo, en su momento comentó: “Siempre me fijé en Muslera, aunque somos distintos. De niño me gustaba la locura de Oliver Kahn. No sé por qué me llamaba la atención, porque con 5 años no sabía nada de porteros”

Te recomendamos: Bareiro, en la mira de Boca y River: dónde jugará el goleador de San Lorenzo

Lo cierto es que por ahora simplemente se trató de un primer contacto desde River para con el entorno de De Arruabarrena con el objetivo de interiorizarse en su situación, por lo que no puede hablarse de un avance concreto en las negociaciones. Los próximos días serán claves, pero la idea es que llegue al Monumental para ser el suplente de Armani. Un dato no menor es que, al estar nacionalizado, no ocupa cupo de extranjero.