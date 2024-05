“La tenían de esclava”: la nena que encontraron muerta en Misiones sufría un calvario en su casa

Los vecinos contaron que su propia madre la sometía a brutales maltratos y que obligaba a atender a sus hermanos menores. Su padre había solicitado la tenencia.

Daniela Martínez tenía 13 años de edad y fue encontrada sin vida el pasado lunes 29 de abril en su casa. El hecho ocurrió en Aristóbulo del Valle, Misiones, y consternó a todos los vecinos de la zona.

La nena vivía en una casilla humilde ubicada en el barrio Milagros, junto a su mamá y a sus dos hermanos, de 9 y 10 años. Uno de ellos fue quién la encontró muerta en la hora de la siesta y avisó a su papá.

Según el testimonio de los vecinos, Daniela era víctima de violencia familiar. “La mamá siempre le pegaba a los nenes, a la nena más que a todos y le obligaba a hacer todas las cosas en la casa”, dijo una mujer que vivía cerca de la casa de la víctima.

“Por eso ya hubo denuncias por parte de los vecinos, porque ella salía y le dejaba días sin comer a los chicos, y cuando volvía era solo para maltratarlos”, agregó, en diálogo con medios locales. También declaró ante la Policía y aseguró que la mujer “la tenía de esclava a la nena”.

Qué resultado arrojó la autopsia

La autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial en Posadas, arrojó como resultado que la causa de muerte fue “asfixia por ahorcamiento”. Además, no se detectó ninguna otra lesión, ni reciente ni antigua, así como tampoco signos compatibles con abuso sexual, según informó El Territorio.

Estas pericias refuerzan la hipótesis que sostiene que pudo haberse quitado la vida. Igualmente, las autoridades ordenaron realizar estudios complementarios para tener mayor precisión sobre lo ocurrido. El cuerpo fue liberado para que su familia pueda despedirse con un sepelio e inhumación.

Por su parte, a raíz de las acusaciones de violencia familiar que hicieron los vecinos, la Justicia decidió secuestrar el teléfono celular de la madre y el padre de la menor, para ser sometidos a las pericias correspondientes.

El último mensaje que mandó la nena antes de morir

Horas antes de ser encontrada sin vida, la menor le había mandado un mensaje de voz a su papá en el que le contaba que su madre se había enojado con ella porque no había querido cocinar y por eso la había golpeado.

“Mami ahora vino, nosotros vinimos a casa y yo me iba a acostar a dormir y mami quería que cocine no sé qué cosa. Yo le dije que era tarde, que mañana; y mami me cazó los cabellos, me arrastró por todo el piso y me duele todo”, relató, en medio de una crisis de llanto.

Al conocerse el trágico desenlace, salió a la luz una antigua denuncia que había presentado el hombre, en la cuál había solicitado la tenencia de su hija y medidas de protección para la niña, según informaron medios locales.