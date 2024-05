Pablo Moyano cruzó a Francos y ratificó el paro de la CGT: "Si se levanta, me tengo que ir a vivir a Pakistán"

Esto se dio en el marco de las declaraciones del ministro del Interior Guillermo Francos, quien expresó la voluntad del Gobierno por disolver lo que será el segundo paro general en lo que va de año.

Pablo Moyano, cotitular de la CGT y secretario adjunto de Camioneros, aseguró que el paro general programado para el jueves 9 de mayo se llevará adelante, pese a los intentos del Gobierno por frenar la medida de fuerza. "Si se levanta el paro me tengo que ir a vivir a Pakistán más o menos. Todos son operaciones de prensa. El paro está recontra confirmado", afirmó el dirigente sindical en declaraciones radiales para el Destape. Esto se dio en el marco de las declaraciones del ministro del Interior Guillermo Francos, quien expresó la voluntad del Gobierno por disolver lo que será el segundo paro general en lo que va de año. "Trataremos que no se haga. Conversaremos para tratar de entender que hay que mirar hacia adelante, despejar el horizonte de conflictos", marcó el funcionario. Sobre esto, Moyano negó rotundamente los dichos de Francos, aludiendo que "es todo verso" y descartó la posibilidad de que se levante la segunda medida de fuerza de la central obrera en lo que va de Gobierno de Javier Milei. Sobre el Presidente, el secretario adjunto de Camioneros dijo: "Es la primera vez que coincido con Milei: el salario de él, de la hermana, de Adorni le ganan a la inflación, no así el de la mayoría de los trabajadores". Asimismo, sobre los modos del jefe de Estado agregó: "Se está dando cuenta que con la soberbia de imponer por la fuerza no les alcanza". Además, le puso presión a los senadores de Unión por la Patria, en la previa del tratamiento de la Ley Bases en la Cámara alta: "¿Qué senador o senadora peronista puede votar una ley que va en contra de los intereses laborales? Yo confío en los 33". Te recomendamos: “Quieren complicarle la vida a la gente”: el Gobierno criticó el paro anunciado por la CGT para el 9 de mayo