Furia y Emmanuel encararon a Los Bros, se dijeron de todo a los gritos y estalló la guerra en Gran Hermano

Una nueva pelea se desató en Gran Hermano y esta vez Furia y Emmanuel cruzaron al grupo de Los Bro en un explosivo cruce que tuvo de todo.

La casa de Gran Hermano fue testigo de una de las peleas más fuertes de todo el certámen porque luego de haber visto el complot que Los Bro hicieron días atrás, Furia y Emmanuel salieron al cruce y se dijeron de todo en una de las habitaciones.

En medio de una charla por el juego y las conformaciones de la placa, Furia y Emmanuel elevaron el tono de la conversación y expusieron a Los Bro, el trío de Nicolás, Martín y Bautista dentro de Gran Hermano luego de haber visto el complot que hicieron.

En medio del griterío, Juliana Scalgione les recriminó que tuvieron un acercamiento a Coti Romero cuando aún estaba en la casa y le dijo a Bautista que era “careta y falso” por su forma de jugar.

Furia explotó contra Nicolás en Gran Hermano

Inicialmente Juliana Scalgione expresó: “El complot se lo van a meter en el ort...vos sos un falso de mierd...Sos un falso, asumilo. Justamente vos sos más falso que él”, inició.

“Ustedes tendrían que estar siempre en placa, cagones. Te hacés el que hablas con el micrófono”, soltó Furia totalmente enloquecida en contra de Nicolás, quien respondió: “Bueno pensa lo que quieras vos”, agregó ante los gritos de Furia y los insultos.

“¿Es mi culpa que no me voten, qué querés que haga? Qué tiene que ver lo del micrófono, no tengo nada que decirte”, indicó Nicolás Grosman para destar la ira de Emmanuel, que no tardó en cargar contra Bautista y hacer volar todo por el aire en Gran Hermano.

La explosiva pelea entre Bautista y Emmanuel en Gran Hermano

Rápidamente Bautista intercedió y exclamó: “Pará un poco, que acá la tregua se la pasa por el ort...es él. Viene y me dice que no me vota y después va y me vota”, inició.

“¿Qué hago con eso? Sos un careta vos Emma y yo te quiero a vos. Hablamos de la tregua y después van contra mi. Y él se esconde atrás tuyo”, señaló. “Y sabés qué, todo lo que hablamos es todo verdad”, sostuvo.

Además, y ante los reproches de ambos contra Nicolás, Bautista expresó: “Qué querés que haga, tiene que votar y listo”, sostuvo, a lo que Emma Vich vociferó: “Que vote a Mauro, que la vote a Florencia, a Darío. No a mi, careta”, soltó.

Por último, Furia explotó y les reclamó haber jugado con Coti: “Le chuparon el culo a una mina nueva que vino y se juntaron con ella en vez de con nosotros que estamos acá hace cinco meses. Hijo de put...hijo de put...hijo de put...”, cerró con insultos a cielo abierto.