Guillermo Francos volvió a cargar contra la CGT por el paro del jueves 9 de mayo: “Es injustificado”

El ministro del Interior insistió en que es una medida política y desafió a los sindicalistas: “Hay que ver si pueden parar todo el país, que la otra vez les costó”.

Crece la polémica diplomática con España: tras los cruces entre ambos Gobiernos, ahora el ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró que Pedro Sánches debería pedirle la renuncia al funcionario de su Gabinete que acusó al presidente Javier Milei de “ingerir sustancias”.

“A mí me parece indignante. Yo escuché esa especie de stand up que hizo este señor y me parece un irresponsable. Es una falta de respeto de semejante magnitud, de un integrante del gabinete del presidente Sánchez. No quiero meterme en el Gobierno español, pero yo si fuera presidente le pediría la renuncia”, dijo Francos durante una entrevista en Radio Mitre.

La polémica se originó luego de que durante una mesa redona sobre redes sociales e imagen pública en Salamanca, el ministro de Transporte de España, Oscar Puente, bromeó con que “hay gente muy mala que, siendo ella misma, ha llegado a lo más alto” y ejemplificó con el presidente argentino y el exmandatario Donald Trump.

“Yo he visto a Milei, en una tele, y según le estaba oyendo, ¿os acordáis? Lo de... Cuando salió no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello de, aquello que dijo, pocos días antes de... Yo dije: ‘Es imposible que gane las elecciones’”, dijo Puente.

Tras los dichos del funcionario español, la Oficina del Presidente salió a repudiar el incidente y apuntó a las acusaciones de corrupción contra Bergona Gómez, la Primera Dama de España, investigada por “tráfico de influencias y corrupción en los negocios”

“Pedro Sánchez ha puesto en peligro la unidad del Reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España; ha puesto en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física; y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte”, criticó el comunicado oficial del Gobierno argentino.

La respuesta no se hizo esperar: el Ministerio de Exteriores de España rechazó rotundamente los términos del comunicado y advirtió que “no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos”.

El organismo que dirige José Manuel Albares aseguró que el Gobierno y el pueblo español “seguirán manteniendo y fortaleciendo sus lazos fraternales y sus relaciones de amistad y colaboración con el pueblo argentino, voluntad compartida por toda la sociedad española”. Sin embargo, no hubo referencias a los dichos de Puente.

La discusión por la Ley Bases

En la misma entrevista, a días de que comience a tratarse la Ley Bases en el Senado, Francos ratificó su confianza en que logrará los votos necesarias para aprobarla con el apoyo de la mayoría de los gobernadores, “salvo los que tienen un sesgo muy ideologizado”.

El proyecto, que obtuvo la semana pasada media sanción en Diputados, comenzará su recorrido en la Cámara alta el próximo martes en las correspondientes comisiones, y podría llegar al recinto en un par de semanas.

Francos ratificó hoy que cree que, pese al núcleo duro del peronismo opositor en el Senado, conseguirán los votos necesarios para sancionar la ley: “Para los gobernadores, salvo los que tienen un sesgo muy ideologizado y están absolutamente en contra, como Kicillof y algunos otros, salvo en esos casos, hay mucho interés”, afirmó.

Durante una entrevista en Radio Mitre, el ministro aclaró que igual no sabe cómo va a votar el mandatario bonaerense, aunque recordó que “pidió en algún momento públicamente que se rechace”.

“Pero la ley es importante para las provincias, no solo por el tema fiscal que les va a permitir incrementar sus recursos coparticipables, sino que hay una serie en la Ley bases que promueve la inversión y el desarrollo en muchas actividades como la minera, petrolera. Es una posibilidad muy fuerte de generar inversiones y trabajos, así que entiendo que para los gobernadores la ley tiene una importancia mayúscula”, añadió Francos.

Al ser consultado por potenciales cambios en la Ley Bases, que obligaría a que el proyecto regree a la Cámara de Diputados, indicó que esta situación no cambiaría el curso del Pacto de Mayo, programado para firmarse el 25 de este mes: “Igual se firma. La convocatoria se sustenta en la intención de confirmar muchos principios que se encuentran establecidos en nuestra Constitución Nacional, de su sanción original, y que por un motivo u otro, no se ven reflejados en la realidad de la actividad económica de todos los días”. Sin embargo, aseguró que el Gobierno aspira a que la ley “se apruebe como está”.

El paro general de la CGT

Sobre la medida de fuerza convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves 9 de mayo, en reclamo contra la Ley Bases, indicó que no cree que vaya en consonancia con la opinión de los argentinos: “Cuando uno analiza los estados de la opinión pública, no parece que eso sea la mayoría; al contrario, hay una gran expectativa y una gran esperanza para que se pueda seguir llevando adelante este proceso de transformación y de cambio tan importante”.

Se trata de la segunda medida de la central obrera en la gestión de Javier Milei, luego del paro del 24 de enero -a solo 45 días de la llegada del presidente al Gobierno-. En esa línea, indicó que se trata de un “paro político”, tal vez “un poco injustificado”.

“La Argentina estaba fundida cuando asumimos el Gobierno y hoy está comenzando a dar señales de vida, no solo por la sustancial caída de la inflación que se va registrando mes a mes, sino también que comienza a generarse crecimiento en la actividad, cosa que venía para atrás desde hace muchos meses. Si empezamos a sumar todos los signos positivos de la economía, la oferta de hipotecas y la cantidad de gente que se está acercando a los bancos que ofrecieron estos créditos, seguramente eso va a generar una reactivación económica”, añadió el funcionario. Francos también indicó que esperan que la inflación de abril “haya bajado fuertemente” y llegue al dígito.