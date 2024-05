Detuvieron a un tiktoker por molestar a un guardia real británico

Muchos tiktokers basan su actividad en bromas o en acciones atrevidas para deleitar a sus fans. Pero a veces, estas bromas van demasiado lejos y tiene efectos negativos, como le ha ocurrido a un influencer en Londres.

Ocurrió en uno de los accesos al Palacio de Buckingham. El tiktoker, @ymusa18, se apostó junto a uno de los guardias reales, a caballo, y pasó un rato molestando tanto al militar como al animal.

Mientras el tiktoker realizaba sus payasadas con un micrófono que colocaba bajo el hocico del caballo y lo aproximaba también al soldado, algunos turistas presentes le llamaron la atención.

El joven, lejos de amilanarse, se enfrentó a estas personas y la cosa estuvo a punto de pasar a mayores, hasta que en ese momento, dos agentes de policía intervinieron en la escena.

Te recomendamos: Video: una tiktoker quiso filmar a su perra en la cama y terminó captando a un fantasma

"No he hecho una mierda, no he hecho una mierda, ¿no has visto lo que ha pasado, amigo? Estoy tranquilo, estoy tranquilo, no hay necesidad de agarrarme del cuello, hermano, no hay necesidad de agarrarme del cuello. No he amenazado a nadie, ¿sabes?", balbució el joven, no tan valiente como instantes antes.

Cuando los agentes le dicen que lo arrestan bajo sospecha de un delito de orden público, el joven deja de hablar y permanece en silencio mientras lo hacen pasar dentro de las puertas del museo.