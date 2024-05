Confirman "paralización de servicios" en subtes, trenes y aviones para este lunes 6 de mayo

Juan Carlos Schmid, el secretario general de la CATT, confirmó que se llevarán a cabo las medidas que provocarán "demoras e inconvenientes". Cómo funcionará el transporte.

El secretario adjunto de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Juan Carlos Schmid, ratificó que el lunes 6 de mayo se llevarán adelante asambleas de los empleados de empresas de transporte, por lo cual habrá " una paralización del servicio" por la mañana. "Nunca hubo anuncio de paro, pero sí hay asamblea en el lugar de trabajo, lo que implica una paralización del servicio", sostuvo el referente sindical. El secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento alertó que "habrá demoras e inconvenientes en todos los modos de transporte de esta medida" y anticipó que se llevará adelante "de las 8 a 11 de la mañana" del próximo lunes. "Estará afectado todo el sector terrestre, portuario, aéreo, los metrodelegados", subrayó el exsecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT). Al fundamentar la medida de fuerza, Schmid indicó que el contenido de las asambleas serán "cuatro puntos" incluidos en distintas iniciativas del Gobierno del presidente Javier Milei: "Son puntos atentatorios de la actividad sindical, falta de negociación paritaria, Ganancias y jubilaciones". "En el caso del Transporte, el tema de Ganancias paraliza todas las actividades. Es clave este punto", insistió el referente de la CATT. Finalmente, el sindicalista defendió la convocatoria al paro general de la CGT previsto para el 9 de mayo y afirmó que "es una confrontación abierta a la media sanción" que obtuvieron en la Cámara de Diputados la ley Bases y el Paquete Fiscal. "Este trazado económico no va a darnos los resultados que nos explica Milei. Cada vez que interviene corre más el arco de cuándo va a aparecer la recuperación económica", cuestionó Desde la CATT indicaron que las asambleas informativas "de ningún modo representan medidas de acción directa" y dejaron en manos de cada gremio la organización de las reuniones, por lo que pueden variar los horarios en los que el servicio resulte alterado. Por su parte, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro se sumará a la protesta a través de la apertura de molinetes. Según informaron, desde las 8 hasta las 10, se llevará a cabo esta medida en las siguientes estaciones: San Pedrito - Línea A

Plaza Miserere - Línea A

Federico Lacroze - Línea B

Constitución - Línea C

Retiro - Línea C En cuanto a la actividad ferroviaria y ferroportuaria, los sindicatos informaron que se las medidas se realizarán de 9 a 11, pero que no lo harán de tal forma que "no impidan el normal funcionamiento de los servicios de trenes, tanto de pasajeros como de cargas. Por su parte, los colectivos quedarán fuera de la protesta ya que se encuentran en plenas negociaciones con las cámaras empresarias. En ese sentido, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que funcionarán normalmente.